La scrittrice Sara Poma porta a Busca la storia di Maria Silvia Spolato

Sara Poma lavora da sempre nel mondo dei contenuti digitali, prima per MTV Italia e Twitter, adesso per Chora Media, dove guida l’area dedicata ai brand.

Nel 2020 ha realizzato il suo primo podcast autoprodotto, Carla, una ragazza del Novecento, una serie in otto puntate sulla vita di sua nonna, basata su un diario di famiglia. Nel 2021 è stata autrice e voce narrante di Prima, il primo Spotify Original di Chora, che racconta la vita di Maria Silvia Spolato, la prima donna ad aver fatto un coming out pubblico in Italia. Ora su Ray Play Sound è online con Figlie, un bellissimo viaggio in Argentina nella memoria personale e collettiva.

A Busca, venerdì 30 giugno, presso il Giardino della Casa della Salute, presenterà Il Coraggio Verrà, edito da Harper Collins.

Roma, 1972. Una donna chiamata Maria Silvia Spolato rivendica la propria omosessualità durante una manifestazione di piazza. È la prima a farlo, in Italia, e questa scelta, coraggiosa e necessaria, avrà conseguenze drammatiche sulla sua vita.

Sara Poma ricostruisce e racconta la storia di Maria Silvia Spolato, a partire dall’infanzia a Padova, i legami familiari, il primo amore di cui resta traccia in alcune poesie, la laurea in matematica, la carriera da insegnante e le discriminazioni subite a scuola, gli anni vissuti come clochard, senza mai smettere di amare i libri, i numeri e la musica, l’incontro tardivo con persone che hanno saputo volerle bene.

Ma cercando i segni dell’esistenza di Spolato, Poma ripercorre anche la propria vita, mettendosi a confronto come davanti a uno specchio ineguale, ricordando i primi turbamenti e la scoperta della propria omosessualità, ripensando a gioie e rimpianti, provando gratitudine se, grazie alla forza di Spolato, alla sua dolente speranza, per lei era stato tutto più facile e forse lo sarà ancora di più per chi sarà giovane domani.

Prenotazione posti via mail a biblioteca@comune.busca.cn.it o al numero 0171.948621