Cuneo: Olly è il secondo ospite del festival 'Connessioni'

Connessioni è il Festival della Comunicazione di Cuneo organizzato ed ideato

dall’Associazione Culturale ALL4U presenta il secondo ospite dell’edizione 2023 con un concerto dedicato ai giovani. Il 16 settembre sarà presente OLLY, cantante genovese per la prima volta a Cuneo.



Cantante e rapper italiano, Olly pseudonimo di Federico Olivieri, ha raggiunto il successo grazia alla partecipazione a Sanremo Giovani 2022, festival musicale che ha selezionato sei artisti emergenti per il 73° Festival di Sanremo. Olly è riuscito a qualificarsi tra i primi sei con il brano L’anima balla, che gli ha permesso di prendere parte al Festival sanremese 2023 con il brano “Polvere”.



Si esibirà al Centro culturale NUoVO e porterà nella Città di Cuneo il suo tour estivo “Il mondo gira tour” i biglietti sono disponibili su www.mailticket.it.



Importanti sono le collaborazioni per la realizzazione dell’evento tra le quali il Progetto H.A.R., il centro culturale “NUoVO” e la Consulta Giovani di Cuneo che hanno contribuito a migliorare i contenuti e gli aspetti tecnici e logistici del festival.



L’evento è realizzato grazie anche al contributo della Fondazione CRC, Fondazione CRT e del Comune di Cuneo ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo.