Saluzzo, visita panoramica serale del centro storico dalla terrazza della Castiglia

MuSa - Musei Saluzzo nel mese di luglio propone un ricco calendario di attività, dedicate sia ai bambini che agli adulti. Numerosi anche gli eventi nell’ambito di MuSa in notturna: appuntamenti e aperture serali con lo scopo di valorizzare e ampliare l’offerta culturale e di svago delle serate estive, sia per i turisti e sia per coloro che rimangono in città, alla scoperta del vasto patrimonio culturale locale.

SABATO 1 LUGLIO ore 21, tour serale Castiglia, Centro storico di Saluzzo Visita panoramica serale alla scoperta delle vie del centro storico dalla terrazza della Castiglia: un appuntamento unico per godersi una serata d’estate con la magia e la suggestione del centro storico in notturna, ammirando l’antico borgo medievale con le luci soffuse della sera.

Il costo dell’iniziativa, con partenza dalla biglietteria della Castiglia (Piazza Castello, 1) alle ore 21, è di 10 euro, gratuito per i minori di 10 anni accompagnati. Inoltre, si potrà accedere con ingresso ridotto (5 euro a persona) alla visita autonoma dei musei allestiti all’interno dell’antica dimora marchionale dalle ore 20.30 alle 23.00. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musa@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione agli eventi è consigliata.