Tutto è pronto per la nona edizione del Festival Occit'amo

Domenica 2 luglio arriva la nona edizione del Festival Occit’amo: un nuovo viaggio alla scoperta di isole e montagne! Insieme a Suoni dal Monviso, il programma 2023 di Suoni delle Terre del Monviso promette un’estate di concerti, balli e sapori con decine di appuntamenti che si svolgeranno nella pianura Saluzzese e nelle valli Stura, Maira, Infernotto, Po Bronda, Valle Varaita, Valle Grana.

Nella data di apertura di Occit’amo 2023 il palco sarà riservato al noto artista jazz Paolo Fresu ed al pianista cubano Omar Sosa che presenteranno il nuovo album “Food” uscito il 19 maggio. Il concerto in Piazza Manuel a Dronero è realizzato con la collaborazione di Borgate dal Vivo. Sempre a Dronero, nel fine settimana di sabato 1 e domenica 2 luglio l’Associazione Dronero Cult presenterà il tradizionale evento “Dronero – Un Borgo Ritrovato, storie di antiche dimore e uomini illustri”.