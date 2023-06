Calcio 2^ cat.: il Piazza conferma mister Cosimo Barberis! Tra i pali arriva Christian Prato

Il Piazza comincia a prendere forma. Sfumata per un soffio la promozione in Prima categoria, la società monregalese di calcio è già all'opera per costruire la squadra che affronterà il prossimo campionato di Seconda. La prima conferma riguarda la guida tecnica, che resta nelle mani di mister Cosimo Barberis.

Ufficiale anche il primo volto nuovo della squadra giallorossa. Il Ds Marco Giraudo, infatti, ha trovato l'accordo con l'esperto portiere Christian Prato. L'estremo difensore, classe '89, vanta importanti trascorsi in formazioni come Vicoforte, Carrù e Dogliani. Sarà lui, dunque, a prendere il posto di Federico "Bucci" Ferrero, che ha scelto di lasciare il calcio giocato per intraprendere un ruolo dirigenziale nel Ceva.