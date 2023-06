Giochi Olimpici Europei: Nicole Perona pronta a rappresentare l'Italia nella Kickboxing

Il countdown inizia davvero a bruciare. Sono sempre meno i giorni che ci separano dall’inizio dei Giochi Olimpici Europei, in cui la Kickboxing farà il suo esordio in una manifestazione “a Cinque Cerchi”.

Gli European Games si svolgeranno a Cracovia (Polonia) dal 28 giugno al 3 luglio e tra gli Azzurri qualificati, c’è anche la nostra piemontese Nicole Perona, biellese di nascita e cuneese acquisita ormai da 10 anni.

Nicole ci rappresenterà nella disciplina Full Contact -52kg, avendo conquistato il pass per questa Kermesse con la medaglia di bronzo ai Campionati Europei WAKO di Antalya (Turchia) lo scorso Novembre.

Il direct Coach M° Ivan Sciolla del Team Kickstar di Cuneo: "Dedizione, costanza e sacrifici non l’hanno mai spaventata e determinazione, forza di volontà e un immenso cuore sono alcune delle sue qualità che costantemente riesce a dimostrare. Infatti, Nicole è Fighter Azzurra dal 2009 e fino ad oggi nel suo palmarès ha registrato davvero tanti successi, tra cui 2 Titoli Mondiali e 3 Europei, numerose Coppe del Mondo e d’Europa, Trofei Internazionali ed altro ancora. Spesso si dice che Vincere può essere facile, ma Continuare a Vincere e a Convincere, non lo è affatto; ecco… Nicole è un esempio proprio per questo, in quanto negli anni ha saputo non solo mantenersi a livelli altissimi, ma è riuscita anche a crescere e migliorarsi costantemente".

Nicole Perona: "In primis, perché senza di lui, sicuramente non avrei mai potuto raggiungere questi risultati. Ivan oltre ad essere stato un grande Campione nel suo passato agonistico, ad oggi è un D.T. speciale, formato e costantemente aggiornato, e con una passione smisurata per il nostro Sport. Per darvi un’idea, mi ha allenata alle 6 del mattino prima di andare a lavoro e le domeniche; mi ha spronata a non mollare nei momenti più difficili della preparazione, è presente h.24 per ogni eventuale necessità, ma non soltanto con me, è proprio così con tutti i ragazzi del nostro Team, per questo dico che è “speciale”. Questa preparazione è stata molto diversa dalle altre, è stato un viaggio incredibile, pieno di sorprese, stimoli e piccoli grandi risultati. Partecipare ad una competizione come questa? E' il Sogno di ogni Atleta. È il coronamento della mia carriera sportiva. È un’emozione che non ho mai provato prima. E' un’immensa responsabilità, ma altrettanto un immenso onore. Farò del mio meglio per rendervi orgogliosi. Grazie!"

Sciolla: "E stata una bella sfida anche per me. Ma devo dire che Nicole ha risposto in ogni occasione nel migliore dei modi. Sono molto soddisfatto di come l’ha affrontata, e sono sicuro che qualsiasi cosa ci attenderà a Cracovia, sarà sicuramente un successo, perché quando dai tutto e non ci sono rimpianti, non può essere diversamente. Sono molto orgoglioso di ciò. Grazie Niky per averci consentito di vivere questo Sogno insieme a te!"