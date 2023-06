Volley, continua la crescita del Valle Po: storico accesso alla fase nazionale del campionato Csi

Sono passate solo cinque stagioni. Cinque anni da quel giorno in cui Francesco Pischedda, il presidente del Valle Po, ha spalancato le porte di una società allora solo riservata al calcio anche al mondo del volley.

E da quel giorno, un passo dopo l’altro, la componente rosa del club che si allena e gioca in una cornice privilegiata all’ombra del Monviso si è conquistata spazio, attenzione, amicizia. E adesso anche il primo, storico accesso alla fase nazionale Csi del campionato.

Lo ha fatto grazie allo straordinario campionato dell’Under 18 guidata da Enrica Calvetti e Davide Gaboardi che dopo il secondo posto nel girone provinciale, alle spalle di Caraglio, si è presentata alle finali regionali da outsider, ma con tanta voglia di continuare a sognare: la vittoria per 3-2 in semifinale contro Omegna, prima classificata del girone di Verbania, è sudata quanto desiderata, la finalissima di domenica 11 giugno contro il Caraglio, quello stesso avversario che nella regular season aveva costretto le rossoblù alla seconda piazza, è il momento più esaltante grazie a una prestazione impeccabile e a un 3-0 così netto che dimostra quanto le ragazze fossero a quel punto focalizzate sull’obiettivo.

E adesso? Adesso l’appuntamento è a Cesenatico dal 1° al 5 luglio. Con nulla da perdere, con tutto da imparare, con la possibilità di continuare a sognare sul campo, ma allo stesso tempo di condividere un’esperienza che rimarrà comunque nella storia. Delle ragazze e del club.

La rosa è composta da Alessia Conte, Sofia Boero, Vittoria Carnicelli, Vittoria Nicolino, Eleonora Martino, Arianna Martino, Carlotta Boero, Nicole Matteodo, Erika Occelli, Greta Bonansea, MariaGiorgia Rossetto e Giorgia Brondino, «A cui dobbiamo aggiungere le ragazze dell’Under 16, supporto valido e prezioso in molte gare disputate, e anche Sofia Tallone, Carolina Garzino e Sara Ferrato, tre fuori quota per l’Under 18, con cui abbiamo formato una squadra per partecipare al campionato TopJunior chiudendo con il titolo di campione provinciale senza riuscire, però, ad andare oltre», le parole di Enrica Calvetti.

Che aggiunge: «Un ringraziamento anche a tutti gli sponsor che ci sostengono durante l’anno e che, in questo caso, ci aiuteranno anche ad affrontare e vivere l’esperienza ai Nazionali senza gravare sulle famiglie delle atlete».

Uno scatto della festa a sorpresa organizzata dalla famiglia rossoblu alle ragazze vittoriose. Un tripudio ci palloncini riempivano la palestra di Sanfront, una torta a tema, un video commovente per riassumere il cuore del VolleyVallePo, ma soprattutto le piccole atlete del settore giovanile dall’S3 all’Under16 pronte a battere le mani a quella squadra che un giorno tutti sperano di poter essere.