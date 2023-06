Bra, si presenta il libro “The Marvelous History of Barachin” di Marco Lamberti

Appassionati di libri mettetevi comodi, perché abbiamo l’appuntamento che fa per voi. Mercoledì 28 giugno, alle ore 20.45, a Bra, presso la sala conferenze del Centro Polifunzionale G. Arpino, si presenta il 5° romanzo di Marco Lamberti: The Marvelous History of the Barachin (Genesi Editrice Torino). Scopriamolo dai.



Nelle pagine si legge il momento storico vissuto dal Paese dalla fine degli anni ‘50 agli anni ‘80 del secolo scorso, comunemente definiti quelli del “Miracolo Italiano” con un conquistato benessere non senza contraddizioni e conflitti, come visto e vissuto dalle migliaia di operai pendolari che ogni mattina salivano sul treno per recarsi al duro lavoro presso le industrie metropolitane (ed in particolare la FIAT), denominati in dialetto piemontese “Barachin”, dal nome del recipiente che tutti portavano con sé e che conteneva il cibo per il pranzo.



Il contenitore ben presto divenne simbolo del lavoro, dell’impegno di uomini e di donne nella rinascita post bellica, oggetto della memoria che, scandendo un momento della giornata, quello dedicato al pasto in fabbrica, racconta quel fare impresa che fin da allora è innovazione, creatività ed inclusione sociale. Non a caso, quegli operai si ersero quali silenti, ma reali protagonisti della forza propulsiva che consentì all’Italia di raggiungere il 5° posto tra le maggiori potenze industriali del mondo.



Con l’autore Marco Lamberti, noto avvocato braidese nonché presidente dell’associazione culturale Il Corbezzolo, che ha organizzato questa prima presentazione nazionale, dialogheranno il professor Biagio Conterno, vicesindaco del Comune di Bra, l’avvocato Francesco Racca ed il professor Paolo Bulgarini.



La presentazione si svolge con l’alto patrocinio del Comune di Bra, l’ingresso è libero e al termine dell’evento è previsto firma copie del libro.



È possibile aderire all’associazione culturale Il Corbezzolo, iscrivendosi senza sostenere l’acquisto di tessere o altri impegni economici. Per qualsiasi informazione e/o comunicazione, rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica: corbezzolo@hotmail.com.

The Marvelous History of the Barachin è disponibile in tutte le librerie o sul sito della Genesi Editrice e nei migliori digital store. Dentro c’è la vita, quindi c’è tutto. Anche nelle pagine bianche.