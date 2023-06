In val Pusteria per il festival internazionale dei cori anche la corale valle Stura

Bellissima esperienza per la Corale Valle Stura al Festival Internazionale dei Cori in Val Pusteria (Trentino-Alto Adige). Sono stati quattro giorni molto emozionanti, durante i quali si è cantato negli scenari naturali più belli delle Dolomiti ed insieme a 90 cori provenienti da tutto il mondo.



Il Festival del canto corale é nato nel 1998 ed in ventisei edizioni ha registrato la presenza di oltre 1300 cori provenienti da 50 paesi. La varietà dei luoghi delle esibizioni ed il vastissimo repertorio presentato dai cori partecipanti pongono il Festival non solo come una delle più spettacolari manifestazioni internazionali del canto corale, ma anche come un irripetibile momento d’incontro di diverse culture musicali.



Nella prima esibizione, ai 2000m del Monte Elmo, si è cantato l'inno occitano "Se chanto", per presentare la cultura corale delle vallate cuneesi. A seguire tutto il repertorio sacro e profano nei vari concerti lungo l'Alta Val Pusteria: nel centro culturale di Dobbiaco, nella chiesa di Villabassa, sulle rive del Lago di Braies, al castello di Heinfels in Austria, durante la sfilata dei cori a San Candido e per la festa dell'Arrivederci a Sesto.



Il prossimo appuntamento per la Corale Valle Stura sarà giovedì 22 giugno con il concerto serale nella chiesa di Perdioni.