Ultimi giorni per visitare la mostra sulla Cuneo Medievale

C'è tempo fino a domenica 25 giugno per visitare la mostra "Cuneo Medievale alla scoperta della città invisibile", organizzata da CRC Innova e F.T. Studio Ricerche Archeologiche. Tra le sale dello Spazio Innov@zione (Via Roma 17, Cuneo) di Fondazione CRC, il visitatore potrà immergersi tra le strade della Cuneo del passato per conoscere “Personaggi e persone” del 1400.



La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. L’ingresso è libero.



L’esposizione è promossa con il contributo di Fondazione CRC, il sostegno di Generali, ACDA, Giuggia, AGC e TESI e il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Città di Cuneo.



Per maggiori informazioni sull’esposizione “Cuneo Medievale - Scoprire la città invisibile” telefonare allo 0171/452721, scrivere a info@crcinnova.it o visitare www.crcinnova.it.