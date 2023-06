Volley maschile A3, Savigliano accoglie Matteo Pistolesi

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che Matteo Pistolesi completerà il pacchetto di palleggiatori a disposizione di coach Lorenzo Simeon per la Serie A3 Credem Banca 2023/24.

Classe 1995, per Matteo l’approdo a Savigliano rappresenta anche un ritorno a casa, dopo anni vissuti su e giù lungo lo Stivale, proprio grazie all’amata pallavolo. Nato a Torino, “Pisto” ha in realtà sempre vissuto a Cuneo, dove ha anche mosso i primi passi nel fiorente settore giovanile dell’allora Bre Banca Lannutti Cuneo, di cui papà Marco era dirigente.

Dopo aver indossato la maglia del Club Italia in B1 dal 2013 al 2015, ecco la lunga carriera tra i grandi, tra Serie A2, vissuta a Siena (2015/16), Mondovì (2019/20), Cuneo (2020/21), Lagonegro (2021/22) e i grandi palazzetti della Superlega, calcati con Latina (2016/17), Ravenna (2017/18) e Piacenza (2019/20). Nell’ultima stagione è stato, invece, il palleggiatore titolare dell’ambiziosa Wow Green House Aversa in Serie A3 Credem Banca. Nel palmares, per lui, anche la vittoria di una Challenge Cup, nel 2018 con Ravenna.

Ora, la scelta di sposare il progetto biancoblu: “Sentivo il bisogno di una piazza come quella di Savigliano, con una grande società, un tecnico come Lorenzo Simeon e dei ragazzi che conosco bene. Sono qui anche alla ricerca di riscatto, dopo una stagione, la scorsa, in cui avevamo tutti altre aspettative, rispetto ai risultati raggiunti. Riparto da zero, con voglia e umiltà. In più, Savigliano è reduce da un grandissimo campionato, quindi sarà uno stimolo e una grande sfida quello di dimostrare di essere all’altezza di questa realtà”.

Tutta la società augura a Pistolesi che anche quella di Savigliano possa essere una tappa importante nella sua già prestigiosa carriera. Forza Savian!