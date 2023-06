“L’agricoltura in piazza”: tappa ad Alba per l'evento itinerante della Regione Piemonte

Venerdì 23 giugno, dalle ore 18,30 alle 22,30, la Città di Alba accoglierà “L’agricoltura in piazza”, l’evento itinerante organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, ideato per portare ai cittadini i temi dello sviluppo rurale e delle eccellenze agroalimentari piemontesi e dei loro territori di provenienza.

Un progetto realizzato attraverso il Piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 del Piemonte con la collaborazione di Visitpiemonte, come momento unico che unisce agricoltura, enogastronomia e cinema.

Le successive tappe saranno a Domodossola il 2 luglio e a Vercelli il 7 luglio.

“Con questo progetto il mondo agricolo si avvicina di più ai cittadini e ai giovani in particolare, attraverso il coinvolgimento dei Consorzi di tutela e delle Enoteche regionali, grazie alle testimonianze dirette dei produttori presenti nelle piazze e quelle raccontate tramite la fotografia e il cinema, con l’obiettivo di far conoscere i prodotti piemontesi di qualità frutto del lavoro attento dei nostri agricoltori”, dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa.

Ad Alba la manifestazione si svolgerà in piazza Risorgimento, con ingresso libero e gratuito, e saranno presenti l’assessore regionale Marco Protopapa e il sindaco di Alba Carlo Bo.

Diverse le attività in programma: a partire dalle ore 18,30 sarà fruibile la mostra fotografica del progetto “Tempo di raccolto, tempo di racconto”, nato per trasmettere la vitalità dell’agricoltura innovativa, che fa rete, attenta all’ambiente e aperta alla società grazie al supporto del Programma di sviluppo rurale. Con l’avvio del nuovo ciclo di interventi per il periodo 2023-2027, nominato Complemento di Sviluppo Rurale, la Direzione Agricoltura e cibo di Regione Piemonte ha infatti scelto di comunicare l’impatto degli otto anni di programmazione precedenti attraverso le storie di un gruppo di 15 casi studio e buone pratiche selezionato tra settori produttivi e territori diversi e raccontati in piazza attraverso fotografie.

Sempre alle 18,30 si svolgerà lo spettacolo teatrale per bambini a tema agricoltura e ambiente messo in scena dalla compagnia Contrasto Teatro di Torino.

Alle 19,30 sul palco allestito in piazza si terrà un talk con alcune delle aziende agricole coinvolte dal progetto "Tempo di raccolto, tempo di racconto", finalizzato a selezionare i migliori casi studio del PSR 2014-2022, che racconteranno in prima persona la propria esperienza e attività: Viviana Germano, Bosco delle Galline Volanti (Barolo); Andrea Giaccardi, L’Orto del Pian Bosco (Loreto, fraz. Fossano); Nicoletta Alliani, Tetto Nuovo (Cuneo).

Alle ore 21 verrà presentato e proiettato il mediometraggio “Coltivare Storie. L’agricoltura piemontese al cinema” (30', 2023), film di Giulio Pedretti presentato in anteprima presso la Mole Antonelliana di Torino il 22 novembre scorso. Interverranno l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa, il regista del film Giulio Pedretti e alcuni dei protagonisti del film insieme alla rappresentante del Consorzio di Tutela Nocciola IGP del Piemonte e di Vignaioli piemontesi, in rappresentanza di due delle eccellenze agroalimentari del territorio albese.

Il film “Coltivare Storie”, ideato dall’Assessorato all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte in collaborazione con Visit Piemonte e Museo nazionale del cinema, vuole raccontare le eccellenze dell'agricoltura piemontese e dei territori che la esprimono attraverso il linguaggio cinematografico e lo sguardo di registi, professionisti e studiosi.

Grazie inoltre alla presenza in piazza dell’Associazione Borgo San Lorenzo di Alba, di Vignaioli piemontesi, del Consorzio di Tutela Nocciola IGP Piemonte e del Consorzio birra agricola del Piemonte, sarà possibile degustare durante tutta la serata piatti, ricette e vini del territorio.