A Borgo San Dalmazzo l'incontro sulla filiera forestale della valle Stura

Si è svolto lo scorso 22 giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Borgo San Dalmazzo, un partecipato incontro organizzato da Confartigianato Cuneo sul tema della filiera forestale e del legno.



Recentemente, infatti i Comuni di Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Vignolo, Vinadio, insieme all’Unione Montana Valle Stura hanno siglato il cosiddetto “Accordo di Foresta”, che ha per obiettivo quello di attuare una gestione attiva e responsabile del patrimonio forestale locale, concretizzando quanto previsto dai Piani Forestali Aziendali approvati dai singoli Comuni e assicurando così che le foreste siano gestite nel rispetto di rigorosi standard ambientali sociali ed economici.



«Si tratta – spiega Katia Manassero, presidente della Zona di Borgo San Dalmazzo di Confartigianato Cuneo – di un’importante opportunità che coinvolge direttamente l’intera filiera del legno, per grandissima parte composta proprio dalle nostre imprese artigiane, a partire dall’abbattimento per arrivare alla prima lavorazione e infine alla produzione di manufatti e prodotti per l’edilizia. Fondamentale, dunque, fare rete tra tessuto economico e Istituzioni per sfruttare questa occasione, adottando contemporaneamente azioni sostenibili a tutela dell’ambiente e della collettività».



Dopo i saluti istituzionali della Sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione, hanno quindi esposto i dettagli dell’intervento, evidenziando prospettive per le aziende, coinvolgimento delle comunità e opportunità di sviluppo del territorio montano Emanuel Loris, presidente dell’Unione Montana Valle Stura, Piermario Giordano, presidente Parco Alpi Marittime e Alessandro Ponzo, referente per il settore Legno dell’Area Categorie di Confartigianato Cuneo.



«Dopo questo primo incontro – spiegano da Confartigianato – ne seguiranno altri per meglio definire le modalità con cui le imprese potranno valorizzare il loro lavoro in relazione alle foreste e ai servizi ecosistemici ad esse collegate».