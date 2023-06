A Cuneo la premiazione del Premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes

L’attuale edizione 2022-2023, la XVII del Premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes, posto sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica italiana, si è conclusa con una bella serie di cerimonie da entrambi i lati della frontiera.

Venerdì 9 giugno ha dato l’avvio ai festeggiamenti il Rotary Club di Cuneo, promotore dell’iniziativa in collaborazione con il Rotary Club di Alba, guidato dalla Professoressa Piera Arata, con il Rotary Club di Barcelonnette guidato da André Friggi e in collaborazione con il Rotary Club Riviera Côte d’Azur guidato dal Presidente Gilles Reynier accompagnato dai precedenti presidenti oltre che dall’assistente del Governatore Machiko Wakai- Tschann.

Tutte le autorità rotariane erano presenti accolte nel prestigioso salone d’onore del Comune da parte della sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero. Presenti anche gli studenti selezionati cuneesi oltre a quelli di Alba e di Barcelonnette venuti appositamente con le famiglie per partecipare alla cerimonia.

Oltre trecento le poesie giunte entro il 31 marzo, data fatidica che cade ogni anno per l’invio telematico delle composizioni poetiche, provenienti dalla Francia come dall’Italia. Come prevede il regolamento non vi sono restrizioni geografiche sull’appartenenza dei giovani tant’è che Sofia Indelicato, di Palermo, ma frequentante la scuola della marina militare a Venezia, partecipa con successo da due anni.

I premi in denaro, grazie alle forze congiunte dei vari Club Rotary e della Alliance française di Cuneo che premia le poesie scritte in lingua francese dagli studenti italiani di età compresa fra i 12 e i 18 anni, superano i tremila euro, distribuiti per l’edizione attuale su circa una trentina di partecipanti.

La selezione si svolge secondo le regole più ferree dell’anonimato, ricevendo ogni poesia un codice identificativo trasmesso alla commissione giudicatrice della quale fa parte anche un poeta. Michele Tortorici, cha ha al suo attivo numerose pubblicazioni di successo. Soddisfazione da parte dei giovani poeti sentire le proprie composizioni interpretate magistralmente da un professionista, Piero Leonardi, reputato animatore culturale.

Subito dopo la cerimonia si sono susseguite altre manifestazioni di premiazione a Alba, martedì 13 giugno, a Montelupo Albese, dove sono stati nuovamente invitati studenti con i propri insegnanti partecipando alla conviviale quale graditi ospiti.

Infine anche il ry Club Riviera Côte d’Azur ha premiato gli studenti del liceo Henri Matisse di Vence e la loro insegnante, Cristina Favaretto, con una cerimonia presso il liceo stesso. Gli studenti di entrambi i licei, quello di Vence e il liceo André Honnorat di Barcelonnette, dove insegna italiano nella sezione esabac, la Professoressa Emilie Leick, scrivono le loro poesie solo in lingua italiana.

Un bel percorso di comprensione reciproca a livello della scuola a partire dall’impegno linguistico! In considerazione del successo della manifestazione altri Rotary club sembrano intenzionati a partecipare allargando sempre di più questa riflessione personale sotto la guida di docenti sensibili e preparati.