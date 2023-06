A Sampeyre appuntamento con "Un passo alla volta"

-Ore 9:30 trasferimento a S.Stefano del Vallone di Rore e partenza per la camminata ad anello. Il percorso sarà accompagnato da brevi approfondimenti sulla storia dei luoghi. Passeremo da Meire Giacuntie per un rinfresco, poi pranzo al sacco alla Ciambeto e rientro a S.Stefano del Vallone per le ore 15:00