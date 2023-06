Avviata anche in Cisl a Cuneo la raccolta firme “Un posto al tavolo”

Questa mattina presso la sede CISL Cuneo il Segretario generale Enrico Solavagione ha apposto la prima firma che ha avviato la campagna raccolta firme sulla proposta di Legge di iniziativa popolare "la partecipazione al lavoro" che ha l'obiettivo di potenziare i meccanismi di partecipazione dei lavoratori all'interno delle imprese.



Il traguardo prefissato dalla Cisl è di raccogliere 50.000 firme, numero necessario per presentare la proposta in Parlamento affinché se ne discuta. La Cisl è certa di superare questo numero perché non saranno solo coinvolti gli iscritti ma tutti i cittadini.



“E’ una proposta di legge perfettamente in linea con la storia della Cisl - ha dichiarato il Segretario generale Solavagione - , perché noi siamo un Sindacato riformista, contrattualista e partecipativo. È una proposta che prevede peraltro la consultazione obbligatoria e preventiva con le Organizzazioni Sindacali. Inoltre la legge che ha un sistema premiante per le Aziende e quei lavoratori che si impegneranno a formare un sistema di innovazione produttivo creando una collaborazione tra lavoratori e Aziende per migliorare la loro situazione Aziendale. La Legge, se verrà emanata, darà “gambe” all’ art. 46 della Costituzione e all’art. 4 che prevede la co-gestione anche nei Consigli di Amministrazione. Partiamo da Cuneo e nelle prossime settimane saremo su tutta la Provincia, nelle piazze, nei mercati e nelle sedi CISL. È il momento che ognuno faccia la propria parte e di non sentirsi su barricate opposte ma di costruire qualcosa insieme, ognuno con le proprie prerogative, ma con lo spirito di co-partecipazione di tutti, lavoratori, aziende, cittadini, politica, insomma tutti gli Italiani".