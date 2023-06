Cuneo: arriveranno in autunno i platani che saranno piantumati su corso Marconi

Salvo ulteriori intoppi dovrebbe concludersi nel prossimo autunno la ricerca di esemplari di Platanus platanor ‘Vallis Clausa’ attuata dal Comune di Cuneo per rimpiazzare le piante sostituite nel periodo pre pandemico.



L’assessore all’ambiente Gianfranco Demichelis ha recentemente aggiornato il consigliere Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) sulla questione, rispondendo in modalità scritta a un’interrogazione presentata nel consiglio comunale del 23 maggio scorso. E spiegando come la rimozione degli alberi fosse stata causata da irreversibili danni procurati da eventi meteorologici: “Gli uffici del verde pubblico, durante il 2021 e 2022, hanno cercato materiale vivaistico senza successo – ha specificato Demichelis - : si tratta di una varietà particolare, ma la ragione è da ricercarsi anche nella scarsa offerta nel periodo Covid”.



Impossibile, insomma, mettere a dimora le piante nei due anni. Soggetti sostitutivi sono stati trovati a fine 2022, con consegna prevista a gennaio 2023 ma mai avvenuta a causa proprio di problemi legati alla reperibilità della specie.



La ricerca – stando a quanto riportato dall’assessore – è terminata lo scorso 11 maggio. Il nuovo ordine è stato ufficializzato il 12 giugno, le piante saranno disponibili dall’autunno 2023 e verranno piantumate nel primo periodo utile a seguito della consegna.