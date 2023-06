Cuneo, la biglietteria unica Grandabus trasloca nella Velostazione del Movicentro

Con l’apertura della Velostazione di Cuneo, prevista per l’inizio del mese di luglio, Grandabus sposta la sua biglietteria unica nei locali del Movicentro, a pochi metri dal nuovo parcheggio custodito per le biciclette situato al livello dei binari della stazione ferroviaria. Il consorzio di autolinee che gestisce il trasporto pubblico locale in provincia di Cuneo potenzia il servizio agli utenti dei mezzi pubblici garantendo cinque sportelli e un sistema automatico di prenotazione, al fine di velocizzare e semplificare le procedure di ricarica delle tessere Bip, rinnovo abbonamenti e richiesta di informazioni.



Il progetto di rilancio dell’area concordato con il Comune di Cuneo, prevederà anche l’apertura di uno spazio di social food di concerto con una cooperativa, al fine di garantire una presenza di presidio e fornire allo stesso tempo un servizio di somministrazione aggiuntivo per chi si muove in autobus, treno, bicicletta, auto o anche a piedi.



La nuova biglietteria unica, dal 4 luglio 2023 al 26 agosto, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30, mentre resta chiusa il sabato, la domenica e nei giorni festivi.



Si può contattare il servizio anche telefonando al numero 0171/301617 o scrivendo una mail all’indirizzo biglietteria.cuneo@grandabus.it.



“La decisione di abbandonare la Casa del Turismo di via Carlo Pascal 7, di fronte all’ex piazza Foro Boario, dove abbiamo aperto la prima biglietteria unica di Grandabus nel 2018, è ricca di motivazioni e allo stesso la premessa di importanti progetti di sviluppo legati alla mobilità sostenibile e agli stili di vita – spiega Mauro Paoletti, amministratore di bacino del consorzio Grandabus - . Innanzitutto è evidente che il Movicentro, concepito fon dalla sua nascita come zona di interscambio tra treni e autobus, è un luogo naturale per l’ubicazione della biglietteria unica per i mezzi pubblici. Ma la ragione più importante che ci ha spinto a fare il trasloco, è stata senza dubbio la decisione presa dal Comune di Cuneo di realizzare proprio in quell’area la Velostazione, non solo perché funzionale al cosiddetto ultimo miglio dei tanti viaggiatori in autobus o in treno, che così possono raggiungere il luogo di lavoro o l’abitazione lasciando al sicuro la loro bicicletta, ma perché l’area della stazione ferroviaria oggi si trova in una delicata situazione di abbandono e degrado sociale che comporta anche non pochi problemi di sicurezza. Non per nulla stiamo lavorando per dotare lo spazio del Movicentro di un servizio di social food. La nuova biglietteria unica, quindi, è molto di più di un semplice ufficio dove poter acquistare i titoli di viaggio validi su tutta la rete del consorzio. Non è neppure solo un modo per agevolare gli utenti, nell’ottica di incentivare il trasporto pubblico, più ecologico ed economico, e rendere più fruibili i nostri servizi. Con il trasloco nel Movicentro della nuova biglietteria Grandabus sposa in toto la causa del Comune di Cuneo di rilancio dell’area, una scommessa che possiamo vincere solo lavorando tutti insieme”.