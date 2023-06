“I colori delle emozioni” di Caterina Rinaudo Carone, nella mostra personale che si inaugura domani a Revello

Tutti “I colori delle emozioni” espresse della pittrice Caterina Rinaudo Carone saranno esposti nella mostra, dal titolo omonimo, che sarà inaugurata domani, sabato 24 giugno, alle 17,30 nella Cappella Marchionale di Revello.

Caterina in arte Katarina, come l’ha battezzata anni fa il suo maestro di pittura Hannes Hostetter, revellese di adozione è la prima volta che ‘gioca in casa’ per questo, dopo aver esposto in molti paesi italiani e all’estero ottenendo riconoscimenti e premi internazionali per le sue opere a Parigi, New York e Montecarlo dove ha vinto “L’Oscar per le arti visive”.

Alla vigilia del vernissage a Revello confessa: “Mi sento sempre emozionata ad ogni mostra, ma questa volta mi trovo ad esporre nel paese in cui vivo da diversi anni. È come se dovessi affrontare un esame. Spero di riuscire a soddisfare il pubblico e il Comune che mi ha gentilmente invitato a partecipare, dandomi questa opportunità”.

Nella mostra – spiega Katarina - espongo 53 quadri che durante l’allestimento abbiamo deciso di dividere tra quelli a colori nella Cappella Marchionale, mentre le tele in bianco e nero sono nella sala Denina da poco restaurata”.

Katarina è conosciuta in campo artistico come la “Signora dei colori” perché sa catturarli dalla natura e trasporli in maniera astratta ed informale nei suoi quadri, interpretandoli e rendendoli ancora più luminosi che nella realtà.

Per questo in tutte le sue opere rivela sé stessa attraverso la sua irrefrenabile fantasia di pittrice che esprime attraverso i colori.

Dipinge prevalentemente nel suo studio immerso nei silenzi della campagna revellese.

Lavora soprattutto di notte ispirandosi a brani di musica classica che fanno da sottofondo alle sue pennellate. Sovente dipinge anche utilizzando direttamente le mani sulla tela, anziché i pennelli.

Si può dire che Caterina ha fatto della sua vita un’opera d’arte in quanto oltre che pittrice è anche scrittrice di libri e di poesie.

Durante il vernissage lo scrittore e poeta mantese Livio Ardelli leggerà alcune poesie tratte dal suo recente libro ‘Come una vecchia Catabaucalesi’ attinenti ai 17 quadri di Katerina, a cui si è ispirato, al quale ha dedicato anche la copertina del suo volume.

Katia Disderi asessore al Turismo e Laura Riberi assessore alla Cultura di Revello, che hanno aiutato la pittrice ad allestire la mostra, si dicono: “Molto soddisfatte e onorate di ospitare, nel paese in cui risiede, la mostra antologica di Caterina Rinaudo.

Sono sicura – specifica Katia Disderi - che i Revellesi e tutti coloro che verranno a visitarla da fuori paese apprezzeranno molto l’esposizione”.

Da parte dell’Amministrazione Comunale l’assessore alla Cultura Riberi desidera: “Ringraziare Katarina per avere donato un quadro alla biblioteca civica, da poco rinnovata, ospitata al secondo piano del Municipio, che sarà inaugurata agli inizi di luglio”.

Il vernissage di domani, sabato 24 giugno, alle 17,30 vedrà la presentazione del giornalista, Fiorenzo Cravetto, e un momento musicale con le giovani pianiste, di 11 anni, Lara e Aurora, a seguire saranno letti i pensieri di ‘poesia variabile’ di Livio Ardelli descritti nella loro trama e poesia nelle opere di Katarina.

La mostra sarà visitabile fino al 25 luglio, ad ingresso gratuito.

Orario di visita: dal lunedì al sabato, ore 10-13. Domenica su appuntamento, chiamando il numero 0175-257171 del Comune di Revello.