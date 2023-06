La fake news della ragazza di Pianfei, licenziata da McDonald's che guadagna grazie ai Bitcoin

"Ex dipendente di McDonald's, proveniente da Pianfei è stata licenziata ma è riuscita a guadagnare 3100 euro in soli due mesi".

E' questo il titolo della notizia che sta girando in queste ore sui gruppi del Monregalese. Condivisa in buona fede o meno, è purtoppo l'ennesima 'fake news'.

Per convincere gli utenti l'articolo riporta anche alcune foto del programma 'Uno mattina', in cui la fortunata ragazza, Lidia Sal di Pianfei, sarebbe stata ospite per rivelare i segreti della sua fortuna. Il meccanismo viene poi riprodotto in altri articoli, cambiando il nome della ragazza e il luogo di provenienza, come spiegano su Bufale.net.