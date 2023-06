Lions Club Bra Host: Giorgia Olivero è il nuovo presidente per l’anno sociale 2023/24 (Foto)

Novità in casa del Lions Club Bra Host. Giovedì 22 giugno, presso il ristorante La Porta delle Langhe, a Cherasco, si è tenuta la cerimonia del passaggio delle cariche alla guida dello storico Club nato nel 1975.



Primo tocco di campana ad aprire la serata ad opera di Monia Rullo, mentre l’ultimo è stato scoccato da Giorgia Olivero, che ha assunto la presidenza per l’anno sociale 2023/24, con l’impegno di portare in alto i valori lionistici attraverso un esempio di cui oggi le donne sono sempre più interpreti.



A lei e agli altri componenti del nuovo Direttivo, Monia Rullo ha augurato un buon lavoro, mentre sullo schermo scorrevano i filmati delle attività salienti portate avanti nel corso del suo mandato che si concluderà ufficialmente il prossimo 30 giugno.



Colletta alimentare, aiuto concreto ai bisognosi, borse di studio, collaborazione con altri enti impegnati sul territorio, fino al completo restyling dello spazio giochi Melvin Jones dei giardini di Bra, sono solo alcuni esempi dei services messi in campo a beneficio della collettività.



È stata grande l’emozione di tutti i soci convenuti all’appuntamento ed in particolare della neo presidente, chiamata a raggiungere quel fine comune che inizia con l’amicizia, ma cresce e si rafforza tramite azioni concrete ispirate al servizio e alla responsabilità.



La cronaca della serata, condotta da Sergio Provera, ha visto anche la consegna di un premio di merito a Simona Dogliani, in riconoscimento dei risultati eccezionali conseguiti e dell’eccellenza dimostrata nella leadership come presidente del Leo Club Bra per l’anno sociale 2022/23. La festa è continuata con il benvenuto nel Club alla new entry, Simona Borgogno, accompagnata dalla madrina Silvia Gullino. Dalla candela accesa tenuta in pugno, alla lettura di presentazione e proclamazione della promessa di rito, l’investitura è giunta ai crismi dell’ufficialità quando il past governatore Elena Saglietti Morando le ha spillato sul petto il distintivo di riconoscimento del Lions Clubs International (la maggiore associazione di servizio del mondo con oltre 1.400.000 soci).



Orgoglio, emozione e gioia sul volto della nuova socia al quale è stato tributato un caloroso applauso e l’augurio di sempre più alti traguardi da raggiungere nello spirito di tutti i Lions del mondo e del motto: «We serve! Noi serviamo».