Meteo, l'alta pressione si sposta a sud e libera la Granda dall'afa

L'alta pressione di origine nordafricana verrà spostata verso sud da aria più fresca nordeuropea, riportando le temperature a valori più in linea con il periodo e decisamente più gradevoli visto l'abbassamento dell'umidità. Si prospetta quindi una settimana all'insegna dell'estate classica.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

- Da oggi venerdì 23 a domenica 25 giugno

Cielo in generale sereno o poco nuvoloso sulle pianure, nuvolosità più consistente sulle zone alpine al pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo o al più qualche isolato acquazzone.



Temperature in calo da domani, oggi le massime saranno ancora vicine ai 32/33 °C sulle pianure orientali, da domani qualche grado in meno. Minime già calate questa mattina, stazionarie nei prossimi giorni tra 17 e 20 °C.



Venti localmente moderati settentrionali su aree orientali del Piemonte e su Liguria, in attenuazione dalla serata. Da domani assenti o deboli a regime di brezza.

- Da lunedì 26 giugno

Il trempo rimarrà satabile ma con temperature calde e senza eccessi per tutta la settimana, e quasi totale assenza di fenomeni precipitativi.



Meteo Green - https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/



Previsioni stagionali - http://www.datameteo.com/meteo/645-Stagionali_Giugno_2023.html



Cuneo - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo



Savona - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona