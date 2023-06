Racconigi, aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico

Per i genitori degli studenti racconigesi è già tempo di pensare al prossimo anno scolastico.

Dal 3 al 30 luglio infatti saranno aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2023/2024.