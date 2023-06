Sabato 24 giugno a Crissolo riapre il “Parco avventura”

Domani, sabato 24 giugno, ricorrenza di San Giovanni, patrono del paese, tre giovani volonterosi e soprattutto lontani dalle polemiche di cui è impregnato questo paese riapriranno i battenti del locale “Parco avventura”.

I tre gestori sono Gianluca Bocca, Alberto Fantone e Sebastiano Faraudo: lavoreranno in simbiosi con Vesulus ed altri professionisti del settore, in modo da poter far coesistere al meglio questo nuovo impegno con il loro essere Guide alpine ed attivissimi membri del Soccorso Alpino.

Il Parco, che sorge in un’area abbandonata riqualificata dall’intervento del Comune, consta dei più tradizionali e svariati divertimenti - ivi compreso un ponte tibetano - a svariati metri da terra, ma vanta una peculiarità unica, data dal doppio attraverso del Po (andata e ritorno) appesi ad una corda.

Rimarrà aperto ed in funzione tutti i giorni di luglio ed agosto (meteo permettendo) mentre a settembre si ritornerà alla formula dell’apertura nei weekend.

Gianluca Bocca, 33 anni appena, il più giovane dei tre: “Crediamo che quando il territorio sia in difficoltà ciascuno debba fare la propria parte per dare una mano, tanto più chi di turismo vive. Per questo ci siamo fatti avanti: per scongiurare un nocivo periodo di inattività. Perché se il territorio non offre i dovuti servizi a chi lo elegge meta di una vacanza o di una semplice gita fuori porta, questi prima o poi si stanca e si sposta altrove”.

L’ingresso costerà 15 euro, 12 euro il ridotto e 10 euro per i Gruppi. Informazioni e prenotazioni al numero 017594902.

Poi, a metà luglio, grazie ad un nuovo gestore al momento ancora protetto da una cortina di riserbo, dovrebbe tornare in funzione anche la seggiovia. E Crissolo ripartire.