Saluzzo ha ora due oasi per la tutela delle api

Ora sono due. Anche nel 2023 il Comune di Saluzzo ha aderito al progetto "+ Api" della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione Agrion di Manta ed ha approntato un nuovo sito dedicato agli insetti impollinatori.

E' stato individuato in una delle aiuole dei giardini "Marinai d'Italia" di corso Roma (l'area verde tra l'ex tribunale e la stazione dei treni) ed riconoscibile grazie ai cartelli informativi con il logo dell'iniziativa. L'anno scorso, invece, l'oasi era stata ricavata nel giardino "Baden Powell" su via San Giovanni, nel centro storico, di fronte all'ex Scuola d'arte. Dopo un inverno di "riposo" le piante da fiore e le varie tipologie di erbe sono nuovamente molto rigogliose e pronte ad accogliere migliaia di api. Per l'oasi 2023 il Comune ha scelto una localizzazione più centrale e più "in vista", per sensibilizzare maggiormente i saluzzesi sull'importanza del ruolo delle api per la biodiversità e per il nostro ecosistema, in particolare le giovani generazioni che hanno frequentato fino a giugno la primaria nell'ex Tribunale che è di fronte all'aiuola.

Il terreno era stato preparato e seminato, alcune settimane fa, dai giardinieri della ditta «Vivai Superga» che gestiscono il “verde pubblico” comunale. La zona delle due oasi, anche se non recintata, non deve essere calpestata.

"Da tempo abbiamo appreso la lezione dagli scienziati di tutto il mondo - dice il sindaco Mauro Calderoni -: senza le api non ci sarebbero fiori, frutti e quindi la vita come la conosciamo adesso. Quindi credo che la Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, insieme agli amici di Agiorn, abbiano colto nel segno con questa iniziativa che da una parte tutela i piccoli insetti e dall'altra sensibilizza le comunità locali. Noi come Città di Saluzzo siamo davvero felici di fare la nostra parte, sempre con l'obiettivo di salvaguardare il posto dove viviamo, per poterlo consegnare ai saluzzesi di domani".