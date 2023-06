Saluzzo: inaugurata in via Torino la nuova sede di Confagricoltura Cuneo

Saluzzo, taglio del nastro degli Uffici di Confagricoltura in via Torino

Presenze numerose ieri, giovedì 22 giugno, alla inaugurazione della nuova sede a Saluzzo di Confagricoltura Cuneo, in via Torino, 39 in pieno centro città, al piano terra del palazzo che ospita il mobilificio Calosso.

“La sede saluzzese necessitava di un ampliamento degli spazi in quanto è cresciuta sia in termini di aziende associate che di collaboratori ed ha prospettive di crescita evidenti già nel prossimo futuro un po’ su tutti i comparti, ma in particolare nell’ambito frutticolo e zootecnico. Il nostro compito è di tutelare gli imprenditori e le loro famiglie nel percorso di crescita. Abbiamo da poco lanciato un grido di allarme sulle difficoltà del comparto frutticolo e sulla necessità di riequilibrare la filiera, ma molte sono le sfide a cui dobbiamo rispondere facendo ricorso agli strumenti del PNRR, della nuova Pac, del nuovo PSR e, più in generale, delle innovazioni scientifiche e tecnologiche”. Così il presidente di Confagricoltura Cuneo, Enrico Allasia all'apertura ufficiale della sede.



Al taglio del nastro, anticipato dalla benedizione di don Marco Gallo era presente il direttore generale di Confagricoltura, Annamaria Barrile che ha confermato la grande attenzione che l’associazione rivolge al Saluzzese quale territorio strategico per l’agricoltura piemontese e nazionale e per le grandi potenzialità delle aziende. “A Cuneo mi legano un orgoglio e un affetto particolare; qui c’è una sentita attenzione sindacale e una grande competenza e, come Confagricoltura, siamo vicini alle aziende proprio attraverso una visione tecnica che rappresenta il valore aggiunto per poter prendere le decisioni giuste. In questi nuovi e confortevoli uffici e nel personale che vi lavora rivedo molto di tutto questo ed è per me estremamente arricchente poter essere qui a toccarlo con mano”.

Presenti il direttore di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio e il segretario per le zone di Saluzzo e Savigliano di Confagricoltura, Marco Bruna, con numerosi consiglieri dell’Unione. Presenti enti associativi, il Parco del Monviso, il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Saluzzo Davide Basso, il luogotenente Fabrizio Giordano, autorità comunali con il sindaco Mauro Calderoni, il consigliere regionale Paolo Demarchi, rappresentanze provinciali con Silvano Dovetta e Davide Sannazzaro.

I locali già operativi da marzo si estendono su 300 metri quadri e contano una ventina di postazioni più una sala riunioni – racconta Marco Bruna - I nuovi uffici, inoltre, sono facilmente accessibili e in una zona con buona possibilità di parcheggio per le auto. È stato un intervento programmato da tempo, ma che ha richiesto mesi per essere portato a termine. Sempre nel rispetto della privacy della nostra utenza, ogni miglioria ha tenuto conto, sia delle esigenze delle aziende, come del progressivo aumento di personale. Desidero ringraziare il presidente, il Consiglio di Amministrazione e la direzione di Confagricoltura Cuneo, che hanno compreso l’importanza dell’intervento, e tutti i collaboratori della sede di Saluzzo, un gruppo coeso e preparato, motivo per me di grande orgoglio”.

Pima del taglio del nastro, la nuova sede ha ospitato il convegno “Nuovo decreto parco agrisolare Pnrr”, organizzato dai giovani del gruppo Anga di Confagricoltura Cuneo sugli incentivi per gli agricoltori che scelgono di investire in impianti fotovoltaici, che proprio ieri ha visto il via libera della Commissione europea.

Alla nuova sede di Saluzzo fanno riferimento gli uffici di recapito che Confagricoltura ha operativi a Moretta e a Barge.

I recapiti per prendere contatto con l’ufficio di zona sono rimasti invariati: telefono 0175/217120, mail saluzzo@confagricuneo.it