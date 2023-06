Savigliano, modifiche alla viabilità in Borgo Marene e viale Marconi

Sono in programma per i prossimi giorni alcune piccole modifiche alla viabilità saviglianese.

Martedì 27 giugno verrà rifatto dal Comune un tombino di grandi dimensioni presso la rotatoria al termine del cavalcavia di Borgo Marene, all'incrocio tra via Galimberti, via Corridoni e via Moreno. Pertanto il cavalcavia sarà chiuso ai bus e ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, a partire dalla rotatoria dell'ospedale e soltanto nel senso di marcia in direzione Marene.

Il divieto partirà dalle 6 e andrà avanti fino al termine dei lavori, alle 18 (con un'eventuale possibilità di prosecuzione nella mattinata successiva).

Le autovetture potranno circolare normalmente, in entrambi i sensi di marcia. La Polizia Locale si occuperà della gestione del traffico nell'area interessata.

Giovedì 29 giugno, sempre per il rifacimento di un tombino, sarà chiuso al traffico viale Marconi, per il solo flusso in direzione della Stazione ferroviaria da piazza Galateri.