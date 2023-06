Segretari comunali nei piccoli comuni: sarà più facile reperirli e pagarli

“Meno burocrazia e più risorse per i piccoli Comuni sono due obiettivi fondamentali per tutelare il territorio e le sue ricchezze”. Con queste parole l’onorevole Monica Ciaburro di Fratelli d’Italia, ha presentato un ordine del giorno - recepito dal Governo - per una proroga dell’incarico dei Vicesegretari comunale, “il cui mandato - precisa Ciaburro - è fissato ad un massimo di 24 mesi. Vi è però la necessità di una ulteriore proroga a 36 mesi, per consentire quantomeno di proseguire il proprio operato di supporto e sostegno all’attività amministrativa dei Comuni”.



Il Governo Meloni lavora per rafforzare gli enti locali, ambito nel quale rientra anche la figura dl segretario comunale, così prezioso per i Comuni e spesso così difficile da avere a disposizione. “Come sindaco di Argentera, piccolo Comune cuneese, conosco bene il problema - prosegue Ciaburro - , ma ci sono alcuni strumenti che si possono utilizzare per rendere meno critica la situazione”.

Anche TargatoCn ne aveva parlato, alcuni giorni fa, con un articolo in cui riportavamo la posizione del sindaco di Peveragno Paolo Renaudi.



Nel suo ordine del giorno l’onorevole Ciaburro ha ricordato come “uno dei problemi relativi ai segretari comunali che affligge i piccoli Comuni, che più di ogni ente locale subiscono le ripercussioni ed i disagi relativi all’assenza di risorse umane, riguarda lo scarso turnover dei ruoli, per il quale a fronte di un determinato numero di pensionamenti o cambi di ruolo in un dato anno, non corrisponde un eguale immissione di nuove risorse umane nei ruoli della PA, con la conseguenza che numerosi Comuni non sono in grado di assumere segretari comunali proprio per irreperibilità”. Per questo diventa fondamentale la figura del vicesegretario comunale.



Inoltre, sulla base delle esperienze rilevate dagli enti locali, una soluzione, si legge nell’Odg firmato Ciaburro “è la possibilità di assumere in deroga e solo temporaneamente, figure professionali altamente qualificate che, previa valutazione ed approvazione da parte del Prefetto e su proposta dei sindaci, possono svolgere la funzione di segretario comunale per almeno sei mesi o fino alla sopravvenuta disponibilità delle risorse umane sino a quel momento mancanti”.



Senza dimenticare la grande risorsa di chi, già in pensione, su base volontaria può proseguire nel suo incarico e far fonte così alla carenza di segretari comunali. “In questo modo - precisa Ciaburro - non si avrebbero ulteriori oneri per lo Stato, nelle more di una maggiore disponibilità di risorse umane”.



Sempre da Fratelli d’Italia, è arrivata la proposta, approvata dal Governo, di una contabilità amministrativa semplificata per i Comuni con meno di 5mila abitanti, per la quale s’intende una contabilità finanziaria “di sola cassa”. “Così - sottolinea Ciaburro - si potranno evitare aggravi di sistema gestionale per i centri più piccoli e dare un colpo di scure alla burocrazia, che attanaglia gli enti locali”.