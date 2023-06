Strada 'del Colle dell'Agnello': pronto per la firma il protocollo di gestione tra Provincia e Dèpartement des Hautes Alpes

Venerdì 30 giugno alle ore 11 a Pontechianale, nei locali del Municipio, la Provincia di Cuneo e il Dèpartement des Hautes Alpes sigleranno il protocollo operativo per la gestione della viabilità sulla strada del Colle dell’Agnello.



Il documento prevede la condivisione di procedure e modalità di intervento per la gestione comune dell’importante via di comunicazione internazionale e consentirà di ottimizzare i rapporti operativi tra i due enti locali al fine di garantirne la percorribilità in sicurezza per il maggior tempo possibile nel corso dell’anno, compatibilmente con le situazioni meteorologiche stagionali.



La convenzione avrà durata quinquennale e sarà rinnovata tacitamente, salvo disdetta esplicita di una delle due parti. Il protocollo è uno degli esiti del Progetto singolo RIS(K) “Mettere in sicurezza la mobilità transfrontaliera” del PITer Terres Monviso finanziato dal Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V A Italia-Francia 2014/2020 ALCOTRA.



La firma del protocollo sarà preceduta, alle ore 10 e nei medesimi locali, da un Consiglio provinciale straordinario. Nel pomeriggio, poi, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo effettuerà una visita a diversi Comuni dell’alta valle Varaita per prendere atto personalmente di alcune istanze legate al tema della viabilità; sarà accompagnato dal consigliere provinciale con delega alla viabilità, nonché presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta.