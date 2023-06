Tanti auguri Officina Monviso! Dieci anni di montagnaterapia nelle valli del Viso

“Officina Monviso” raggiunge il traguardo della 10^ edizione e per l’occasione martedì 20 giugno presso Il Quartiere di Saluzzo alla conferenza stampa di presentazione si sono ritrovate tutte le realtà che sostengono e promuovono questi percorsi integrati di Montagnaterapia rivolti a gruppi di utenti dei Servizi SocioSanitari piemontesi.



A fianco del gruppo organizzatore è stato fondamentale il ruolo di vicinanza e impegno attivo svolto dalle istituzioni coinvolte che hanno creduto nel progetto e coadiuvato la sua realizzazione. L’edizione numero 10 vede infatti il patrocinio della Regione Piemonte ed il sostegno da parte del Consorzio Socio Assistenziale Monviso Solidale e del Parco del Monviso, insieme a ASLCN1, Comune di Saluzzo, UNCEM, i Comuni Montani interessati (Rittana, Fenestrelle, Bobbio Pellice e Crissolo), Fondazione Amleto Bertoni, Terres Monviso, Occit’Amo, Rifugio Quintino Sella e la XIV Delegazione del Soccorso Alpino Monviso – Saluzzo.



A partire dal prossimo mese di luglio saranno riproposti settimanalmente gli appuntamenti escursionistici in quota che coinvolgeranno di volta in volta le realtà locali, unite per diventare promotrici di salute e di miglioramento della qualità di vita, per una “Montagna inclusiva e terapeutica”.



Nel solco delle precedenti edizioni le uscite, rivolte ai Gruppi di Montagnaterapia cuneesi e torinesi dei settori SocioAssistenziali e Sanitari, Centri Diurni e Comunità, si snodano tra le valli affacciate sul Monviso, dalla Valle Stura alla Val Chisone, e vedranno i partecipanti impegnati nelle escursioni accomunati insieme dal motto “Per imparare a camminare insieme e gustare della bellezza” riportato nel logo dell’iniziativa.



Ad impreziosire la prima uscita del 5 luglio a Paraloup e la chiusura, con la tradizionale salita del 6 settembre per la due giorni al Rifugio Quintino Sella, sarà la presenza di artisti di musica tradizionale a cura di Occit’Amo.



I territori delle vallate alpine da anni aprono le porte al messaggio della montagna accessibile e accogliente per tutti, per un ambiente che promuove salute e aiuta ad abbattere stereotipi attraverso l’incontro con le persone. Si tratta di un messaggio culturale importante che mette insieme territori e comunità con le realtà sociosanitarie in un percorso di collaborazione e riconoscimento reciproco, come auspicato e promosso dalla Carta Etica della Montagna Regione Piemonte a cui Officina Monviso si ispira.



Il programma

- mercoledì 5 luglio: a Paraloup (Comune di Rittana - Valle Stura), organizzata da CD Le Nuvole di Saluzzo e rete locale: “Chiot Rosa - Borgata Paraloup” nel primo pomeriggio concerto di musica tradizionale con Silvia Mattiauda a cura di Occit’Amo

- mercoledì 12 luglio: a Pracatinat (Comune di Fenestrelle - Val Chisone), organizzato dal Gruppo Montagna CST - CAI di Perosa Argentina , CAI Val Germanasca e Pinasca: percorso ad anello “Pracatinat - Puy - Perequel e ritorno”

- mercoledì 19 luglio: a Bobbio Pellice, organizzato dai Centri del Pinerolese CD C.I.A.O: “da Villanova alla cascata Pis del Pellice” (1° tratto del sentiero del Rif. Jervis)

- mercoledì 26 luglio: a Crissolo (Valle Po), organizzata da CD Le Nuvole di Saluzzo in collaborazione con il Comune di Crissolo (valle Po) “Alla scoperta delle vecchie mulattiere”

-mercoledì 6 e giovedì 7 settembre: salita e pernottamento al Rif Quintino Sella.

Inoltre per la salita al Rifugio è prevista la partecipazione in qualità di accompagnatori d’eccezione dei gemelli Dematteis, specialisti e pluricampioni di corsa in montagna. In serata concerto di musica tradizionale con alcuni componenti del gruppo “Lou Pitakass” a cura di Occit’Amo. Nelle due giornate, come già l’anno scorso, è confermata la presenza del personale della Delegazione Monviso - Saluzzo del Soccorso Alpino.