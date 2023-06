L'asciugatrice entra nelle routine domestiche: come funziona e come sceglierla?

Il progresso tecnologico ha portato il comfort fra le quattro mura domestiche su nuovi livelli, il che include anche la gestione delle routine in lavanderia. Uno dei maggiori protagonisti di questa rivoluzione in salsa hi-tech è proprio l'asciugatrice. Un tempo considerata un lusso, oggi trova la sua collocazione in moltissime case tricolori, per via dei suoi innegabili vantaggi. Ma come funziona, e quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione prima di acquistarne una?

Come funzionano le asciugatrici?

Le asciugatrici utilizzano un mix di tecnologie, con lo scopo di asciugare rapidamente i panni senza per questo doverli stendere al sole. In estrema sintesi, è presente una ventola che aspira aria dall'ambiente esterno, riscaldandola attraverso una resistenza elettrica. Ovviamente si possono selezionare diversi programmi, per adattare il funzionamento dell'elettrodomestico ai vari tessuti, compresi quelli più delicati.

Il calore accelera l'evaporazione dell'acqua, mentre il flusso d'aria trasporta via l'umidità, lasciando i vestiti asciutti e pronti per essere stirati o indossati. Il ciclo di asciugatura può essere gestito da una serie di impostazioni, così da permettere la personalizzazione del processo in base ad ogni specifica esigenza. Per fare un esempio, il cashmere avrà bisogno di impostazioni più "gentili" rispetto ai jeans.

Come scegliere un'asciugatrice?

Uno dei primi aspetti da valutare è la capacità di carico, che deve essere proporzionata alla quantità di bucato da asciugare con un singolo ciclo. Una famiglia numerosa, ad esempio, avrà bisogno di un modello più capiente, rispetto alle esigenze di una coppia.

Un'altra considerazione importante riguarda le tecnologie impiegate da questo apparecchio. I modelli a resistenza elettrica sono i più antichi, mentre quelli a pompa di calore consentono di ottenere un'asciugatura più uniforme e veloce, per merito del circuito compressore con il gas refrigerante. Queste ultime, pur costando di più, riescono a garantire anche un importante risparmio energetico. Per abbassarne il prezzo d'acquisto, invece, si consiglia di consultare le offerte sulle asciugatrici presenti presso gli e-shop online più famosi, così da ottimizzare le spese.

Infine, occorre valutare le funzioni extra che potrebbero rendere più comodo e pratico l'uso di un'asciugatrice. Queste possono includere delle particolari impostazioni per capi specifici, i programmi di asciugatura rapida o i sensori che arrestano automaticamente il ciclo quando i capi sono asciutti, risparmiando energia e preservando l'integrità dei tessuti.

Perché comprarne una?

Comprare un'asciugatrice, soprattutto se parliamo di quelle di ultima generazione, può essere visto come un vero e proprio investimento. Le potenzialità di questo elettrodomestico, infatti, ne giustificano il costo, da ammortizzare sul lungo termine. In primo luogo, consente di dire addio ai panni stesi in giro per la casa ad asciugare, che occupano spazio, richiedono più impegno e generano umidità in casa.

Inoltre, le asciugatrici moderne a pompa di calore come quelle della Bosch riducono al minimo l'energia utilizzata, permettendo così di risparmiare in bolletta. Ovviamente il principale vantaggio viene rappresentato dalle loro performance: gli apparecchi in questione, infatti, assicurano una perfetta asciugatura di qualsiasi capo, anche dei più delicati. Infine, sono fondamentali quando il clima invernale ci impedisce di stendere i panni all'aperto.