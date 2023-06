MBA Making Beauty Academy: sessione di "Blind Make Up" e "Blind Hair Styling" per non vedenti con l'Associazione Bionsait

Una luce nel buio per ridare autostima, competenze, speranza e bellezza anche alle donne che vivono la condizione di non vedenti, migliorando o scoprendo attitudini e capacità professionali in ambito estetico e dell’acconciatura attraverso un clima di apprendimento pensato apposta per loro: questi ed altri ancora sono gli obbiettivi della sessione di “blind make up” e “blind hair styling” organizzata da Mba Making Beauty Academy e dall’associazione Bionsait.

Il programma prevede una sessione intensiva di self Make Up e Hair Styling in cui le 10 partecipanti vengono guidate attraverso un percorso studiato appositamente per le persone con disabilità visive: i kit di prodotti e accessori sono stati forniti dal famoso brand di Make Up Kiko Milano.

«Abbattere le barriere e lavorare per l’inclusione sociale sono due target importanti all’interno della nostra mission – dichiara Francesca Silvestri, direttrice della sede milanese di Mba Making Beauty Academy -, per questo motivo promuoviamo con una certa frequenza iniziative come questa. Ci sembra sia un nostro dovere creare il giusto connubio fra professionalità e umanità nei make up artist ed hair stylist che formiamo: grazie alla partnership con Bionsait possiamo estendere questa buona pratica anche ai non vedenti».

L’art director e make up artist Elisa Calcinari e Katia Puglisi hair stylist hanno guidato le dieci allieve in questa esperienza davvero unica, strutturata grazie alla partnership con Bionsait, associazione sportiva dilettantistica emergente nata dalla voglia di contribuire ad abbattere gli stereotipi sociali, culturali e sportivi legati al mondo dei non vedenti, degli ipovedenti e della disabilità in generale. Infatti, attraverso progetti di sensibilizzazione rivolti a tutti (scuole, aziende, oratori, ecc.), Bionsait si impegna a diffondere la conoscenza del mondo della disabilità visiva.

«Ci occupiamo, inoltre, di diffondere il blind tennis sul territorio attraverso dimostrazioni aperte a tutti, aventi l’obiettivo di coinvolgere più persone possibili ed inserirle nel mondo dello sport – spiegano i volontari Bionsait -. Spaziamo anche su iniziative non riguardanti lo sport, come per esempio il corso «blind make-up», nato in collaborazione con MBA - Making Beauty Academy, che ha messo a disposizione i suoi professionisti e i suoi spazi dando vita a un corso attraverso il quale persone con disabilità visive hanno la possibilità di apprendere le basi per truccarsi e realizzare le proprie acconciature in autonomia».

Il target a medio raggio del progetto “Blind Make Up” è quello di potenziare le opportunità di formazione per donne non vedenti, in modo da incrementare l’autostima e l'occupabilità futura: anche le persone non vedenti devono aver diritto ad acquisire una professionalità nel campo del make up e dell’acconciatura.