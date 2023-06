A Revello “I colori delle emozioni" di Katarina

Nella Cappella marchionale di Revello, viene inaugurata domani, sabato 24 giugno alle 17,30 la mostra di Caterina Rinaudo Carone, in arte Katarina.

Il titolo “I colori delle emozioni” è il filo rosso dell’antologica dell’artista, che si presenta in una quarantina di opere, molte dipinte negli ultimi mesi. Per Katarina l’emozione è già esporre in casa, a Revello, suo paese di adozione, dove abita da alcuni anni. Le tante a.ltre emozioni sono espresse dai suoi “volti” sulla tavolozza, volti di donne in particolare. E, poi i colori vibranti della sua vitalità.

Il vernissage vedrà la presentazione del giornalista Fiorenzo Cravetto, un momento musicale con le pianiste Lara e Aurora, e i pensieri di “poesia variabile” di Livio Ardell.

Orario di visita: dal lunedì al sabato, ore 10-13. Domenica su appuntamento, chiamando il numero 0175-257171.