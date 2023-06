A Valdieri s'inaugura la mostra "Arte come fiume"

Nel pomeriggio di oggi, 23 giugno, dalle ore 18.00 alle 22.00 vernissage per la Mostra "ARTE COME FIUME" presso la Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai ed Agricoltori di Valdieri in Via Antonina Grandis, 2. La mostra è a cura di Diego Di Tullio, Alessandra Tropini, Mariangela Fantino e Giacomo Forneris.

In montagna, si sceglie di vivere cogliendo le opportunità che l'ambiente circostante offre, oppure raccogliendo risorse nei territori limitrofi per poi trasportarle nei nostri piccoli centri a valle, condividendole con la comunità. In questo modo i nostri paesi vivono e resistono nei secoli alle difficoltà intrinseche dell'ambiente circostante.

In questo contesto, l'artista è una figura rara, che come l'acqua coglie i riflessi della vita circostante, belli o amari che siano, restituendoli in bagliori attraverso le proprie creazioni.

Con questa Mostra vorremmo che l'arte si faccia fiume, partendo dalle vette, attraversando i nostri paesi e raccogliendo le diverse sensibilità artistiche della Valle Gesso, facendole confluire in unico luogo, simbolo di unione.

La mostra è ad Entrata libera. Periodo di apertura dal 23/06 al 24/09/2023. Orari 8.00/14.00 - 18.00/21.00 Lunedì chiuso.