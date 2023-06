Eventi in Granda più sostenibili con l’Energia Rinnovabile eVISO

L'estate inizia alla grande in provincia di Cuneo con una serie di eventi che richiameranno migliaia di persone e che avranno come energy partner eVISO: l’azienda saluzzese, con la fornitura di energia 100% rinnovabile certificata, contribuirà inoltre a rendere alcuni di questi appuntamenti ancora più sostenibili.

Il primo evento è il salone delle birre artigianali di Saluzzo, C'è Fermento, che si terrà dal 23 al 25 giugno. Anche quest'anno l'evento sarà alimentato con energia 100% Rinnovabile certificata eVISO, grazie alla storica collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni di cui è “main sponsor”.

Il fine settimana del 23 giugno sarà anche quello della Granfondo ciclistica La Fausto Coppi Officine Mattio, che partirà da Cuneo. Il villaggio in piazza Galimberti sarà alimentato con energia 100% rinnovabile eVISO. L'evento, che ha ricevuto l'attestazione Eco Certified Event di Legambiente, sarà quindi all’insegna della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente, dell'inclusività e del territorio.

eVISO sarà inoltre main sponsor della rassegna Suoni dal Monviso organizzata da I Polifonici del Marchesato, alimentando con energia 100% rinnovabile alcuni degli appuntamenti in programma. Sabato 24 giugno la rassegna entrerà nel vivo con un concerto di grande richiamo: al colle di Valmala si esibirà infatti Madame. In questa occasione ai presenti verrà consegnato un gadget ecologico targato eVISO per ricordare l’importanza del risparmio energetico.

La fornitura di energia 100% rinnovabile è solo uno dei tanti modi con cui eVISO si impegna a favore della sostenibilità ambientale e della riduzione delle emissioni di CO2, contribuendo a un futuro migliore e responsabile.