Domenica al MIAC di Cuneo torna l’appuntamento con il mercatino dei piccoli animali

È di nuovo tempo di mercatino dei piccoli animali al MIAC (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo). Come ogni ultima domenica del mese, il 25 giugno torna l’appuntamento con l’esposizione nell’area di via Bra, in frazione Ronchi, a Cuneo, dalle 7,30 alle 12.



Dopo molto tempo sarà un mercatino dei piccoli animali finalmente senza alcuna restrizione anche per chi proviene da fuori regione, in cui si potranno ammirare e acquistare conigli, piccoli roditori, pesci d’acquario, canarini, pappagalli, uccellini ornamentali, oltre alle altre specie avicole come pollame, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti.



Come di consueto, nel corso della mattinata si potranno acquistare anche mangimi e attrezzature, e alcuni spazi saranno dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio: formaggi, miele, vino e ortofrutta di stagione, proposti e messi in vendita direttamente dai produttori locali. Sono attesi visitatori provenienti da tutta la provincia e non solo.