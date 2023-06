Grande successo per il Munse Music Festival all’Anfiteatro di Monserrato

Sabato 17 giugno, presso l’Anfiteatro di Monserrato, si è tenuto il “Munse Music Festival”, evento organizzato dalla Consulta Giovani nell’ambito del progetto “Una rete di idee”, finanziato da Fondazione CRC e Comune di Borgo San Dalmazzo.

La festa è stata un grande successo grazie all’impegno dei ragazzi e alla collaborazione delle associazioni partner: Ente Fiera Fredda, AIB, CRI, AVIS, ANCOS, Anps, FabLab e Liberavoce. “Questo evento ha dimostrato che le ragazze e i ragazzi della nostra Consulta e della nostra comunità hanno grande capacità organizzativa, spirito di gruppo, attenzione al bene comune, voglia di mettersi in gioco e al servizio del territorio. – riferisce la Sindaca Roberta Robbione - Questi sono ingredienti che rendono ancora più prezioso il loro incessante lavoro. Tutte e tutti hanno lavorato in modo impeccabile, siamo orgogliosi di loro. Un grazie alla Fondazione CRC che non fa mai mancare il sostegno nei momenti importanti della comunità, a tutte le associazioni coinvolte che hanno messo in gioco e i campo i più giovani del gruppo, all’assessore alle politiche giovanili Fabio Armando e alla Responsabile del settore Helen Dardanelli per il grande lavoro portato avanti”.

Il progetto, risultato tra i vincitori del bando “Giovani in Contatto” promosso dalla Fondazione CRC nel 2021, è giunto alla sua seconda e ultima annualità. Tante sono state le attività laboratoriali promosse nel corso del biennio presso la sala Consulta di Palazzo Bertello, via Boves 4, tutte completamente gratuite. Per consultare l’offerta completa delle iniziative dedicate ai giovani, alle quali è ancora possibile iscriversi, visitare le pagine Facebook e Instagram della Consulta e delle associazioni partner.

Un altro progetto del Comune di Borgo ha ottenuto un importante finanziamento da parte della Fondazione CRC nell’ambito del bando “Spazio Giovani”: a partire dal mese di settembre sarà avviata tutta una serie di attività destinate ai giovani e ai giovanissimi, che vedranno ancora come perno la sala di Via Boves 4. Le iniziative di “Spazio GIO’- Generare Inclusione e Opportunità” avranno come obiettivo quello di mettere al centro il benessere dei giovani, aiutare le famiglie nell’accompagnamento della crescita, potenziare e sperimentare attività e laboratori inclusivi per lo sviluppo delle competenze di bambini e ragazzi e per il successo scolastico. L’offerta si articolerà su laboratori pensati per le diverse fasce di età e verrà altresì organizzato un servizio di doposcuola presidiato dagli educatori della Cooperativa Emmanuele.