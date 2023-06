La Fondazione Amleto Bertoni si presenta in cinque diversi comuni del Monviso

Nell’estate 2016 la Fondazione Amleto Bertoni, all’interno della progettualità Terre del Monviso, si è proposta per la prima volta come hub territoriale, ente di raccordo tra tante e diverse realtà che vanno dalla Valle Stura sino a Barge e Bagnolo, attraverso l’organizzazione e il supporto nel Festival Occit’amo, allora una rassegna che voleva aggregare il grande e ricco carnet estivo di danze e concerti occitani.



Il festival è cresciuto divenendo un punto di riferimento che grazie alla direzione Artistica di Sergio Berardo ha trovato una linea e una visione capaci di attestarlo a livello nazionale e internazionale. Poi è arrivato il Covid, tempo difficile che ha avuto contraccolpi che oggi ancora viviamo nel mondo culturale e delle manifestazioni in genere. Un tempo nel quale l’Ente si è dimostrato capace di cambiare pelle, fare continue proposte e portare a termine, con sforzi importanti nell’ambito di una regolamentazione severa, quasi tutta la programmazione prevista.



Tra gli incarichi assunti, la segreteria di piattaforme di territorio quali Polo del Legno del Monviso e Distretto del Commercio, un progetto Alcotra come Com.Viso, ma anche la nascita di manifestazioni capaci di superare qualsiasi confine, come la 100 Miglia del Monviso con il suo carico di partecipazione e condivisione.



Il 2022 ha portato nuove e sempre più strette collaborazioni con diversi Comuni e Unioni, segno di una fiducia crescente e di una struttura capace di supportare e lavorare al meglio. Oggi, a inizio luglio 2023, la FAB sarà contemporaneamente in cinque Comuni delle Terre del Monviso, dall’Estate Saluzzese alla Festa della Trebbiatura di Moretta, da Busca Summer Party a Occit’amo Festival con Fresu/Sosa a Dronero, sino a Costigliole Saluzzo per la Fera d’la Tonda.



A piccoli passi si è lavorato per unire e dare soluzioni condivise, anche in campo culturale ed operativo. E continueremo in futuro. Insieme!