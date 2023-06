Per celebrare i 70 anni di Trucco Tessile, dal 24 giugno la Mostra Paintwear presso il Museo Civico “A. Olmo” di Savigliano

L’arte non ha confini ed ancor di meno limiti, perché i canali dell’espressione percorrono sentieri inattesi e si lasciano spesso cullare da visioni immaginifiche, che con la realtà hanno poco da condividere. Eppure le emozioni che generano di reale hanno molto. Ne sono una conferma le opere realizzate da Giulio Zanet per celebrare i 70 anni di Trucco Tessile, azienda che della pigiameria d’eccellenza ha fatto il suo credo. Proprio i tessuti dei pjs sono diventati tele per l’artista nato in Piemonte ma cittadino del mondo. Il risultato sono degli unicum che, oltre ad essere fulcro dell’esposizione “Paintwear” nel Museo Civico “A. Olmo” di Savigliano (24 giugno/9 luglio con apertura al pubblico nelle date 25/06 30/06 01/07 02/07 07/07 08/07 09/07) saranno anche oggetto, il 23 giugno, di un’asta benefica prevista in occasione del Galà per festeggiare l’importante traguardo raggiunto dall’impresa. Una sfida per Zanet che fa della “sperimentazione di nuovi mezzi espressivi un’occasione per focalizzare il proprio linguaggio ed un modo per alimentare la creatività”.

L’idea è singolare: utilizzare il tessuto di pigiami usati, che Trucco Tessile ha chiesto di restituire ai propri clienti, come base per creare opere uniche. Quale il valore aggiunto di un materiale rigenerato per dare corpo alla sua arte?

Da sempre nel mio lavoro non solo amo sperimentare diversi tipi di supporti, dipingendo su tela, carta, metallo, pvc e tessuti, ma guardo anche con interesse al riuso come fonte di ispirazione, utilizzando materiali in qualche modo di scarto o recuperati. In questo specifico progetto, il tessuto dei pigiami, oltre ad essere supporto per la pittura, ne diventa anche materia. La sfida è quella di provare a dipingere con i tessuti, creando così composizioni nuove e tridimensionali che diventano quasi dei bassorilievi.

C’è un fil rouge che definisce le 15 realizzazioni?

Se l’uso del tessuto è il filo che lega ogni progetto, la ricerca dell’equilibrio è l’ispirazione che anima le opere. Tutto il mio lavoro tende in questa direzione: iniziare senza mai sapere esattamente cosa succederà e inoltrasi nel caos creativo, nella speranza di trovare una sorta di soluzione, è quello che mi muove. In realtà però, la soluzione che si trova non risolve mai nulla, ma mette di fronte a nuove questioni che costringono a percorrere altre strade da cui si generano nuove opere.

Nello sviluppare questo “percorso” cosa l’ha maggiormente ispirata?

I colori, le texture e la “mano” dei tessuti hanno rappresentato una forte spinta creativa, andando a smuovere tutti i sensi e a stimolare la mia fame di sperimentazione. Quello che mi ha molto stimolato è stato vedere e capire come la superficie su cui lavoro reagisca. La materia è elemento vivo da cui si ricavano input e risultati diversi, raramente prevedibili e sempre sorprendenti. Nel caso di questo progetto ancora di più, perché mi sono limitato nella pittura dando molto spazio al materiale.

Dal materiale ritornerà alla pittura nel 2023?

Dopo una personale tenutasi a Milano negli spazi della stamperia d’arte “Gaste44” lo scorso novembre, sto lavorando ad un progetto focalizzato sulla pittura a Bologna e attendo che se ne concretizzi un altro a Vienna.

Per saperne un’po’ di più

Giulio Zanet (Colleretto Castelnuovo, TO, 1984) realizza dipinti e installazioni.

La pratica pittorica di Giulio Zanet è un modo di stare al mondo, un eterno tentativo di capirlo.

Mettendo in atto un processo diastrazione, l'artista scopre che il movimento rivela un intrinseco imbarazzo, un umorismo che riecheggia le nostre stesse vulnerabilità. Dipingere è una metafora per l'uomo in perenne ricerca di una perdita continua.

Il suo lavoro è un'indagine sulle immagini, sulla rappresentazione del mondo, nonché raffigurazione di idee che trovano attraverso la pittura la propria realizzazione.

L'ambiguità e l'evidenza, la ripetizione, la variazione, le regole e le omissioni, l'accettazione e il rifiuto sono elementi che Zanet mette in gioco per portare il fruitore ad interrogarsi sul significato dell'opera.

Le sue opere non fanno riferimento a forme riconoscibili e i risultati sono decostruzioni del reale il cui significato si apre a possibili e poliedriche interpretazioni.

Vive tra Milano e Correggio.