Per "Sì di Venere" a Dronero c'è lo spettacolo di circo di strada "La corda"

Alla decima edizione di Teatri D’Estate torna anche quest’anno “Sì di Venere”, una serie di serate a ingresso libero dedicate al Teatro Strada, dal 23 giugno al 28 luglio nei comuni di Busca e di Dronero. Appuntamento di Santibriganti Teatro in una collaborazione con il Comune di Busca, il Comune di Dronero e il Contributo della Fondazione CRC.

Sì di Venere come ogni anno accoglierà gli affascinanti spettacoli degli artisti di strada nel centro storico di Busca nella splendida Piazza della Rossa e dallo scorso anno nella bellissima piazza Manuel di San Giovanni del centro storico di Dronero. Sei serate estive di venerdì dove un pubblico ogni anno più affezionato e numeroso potrà divertirsi ed emozionarsi con quotati circensi, maghi, giocolieri, clown.

29 giugno a Dronero, in Piazza Manuel di San Giovanni, alle 21.30, “La Corda”. Uno spettacolo di circo in strada in cui Mr Gera coinvolge il pubblico, grandi e piccini, con la sua sfrenata energia. Una miscela di virtuosismi - fatta di giocoleria con cerchi, palline e clave, equilibrio su sfera e pennellate di commedia dell’arte - porterà in scena gli stessi spettatori con il gioco intramontabile del tiro alla fune con sorpresa finale. Uno spettacolo dal ritmo incalzante che lascia senza fiato e non smette di stupire il pubblico.

Con il mese di luglio ci si sposterà a Busca in Piazza della Rossa, tutti i venerdì ore 21.30. Primo appuntamento il 7 luglio con “Rendez-vous!” della Compagnia Begherè, vincitore del primo premio al Ferrara Buskers Festival, il 14 luglio sarà la volta di “Mago J. Show” con Jefte Fanetti che nel suo lavoro attinge dal circo, teatro di strada, mimo, teatro fisico, animazione, magia, giocoleria e a crobatica. Ultime due serate il 21 luglio “Mister Brush” di Antonio Brugnano, uno spettacolo che nasce per divertire con la follia del clown, la leggerezza e la tecnica del mimo, infine 28 luglio “From a suitcase” di Enrico Mazza, un mimo tanto elegante quanto strampalato.