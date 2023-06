Un incontro con lo scrittore Giovanni Tesio e l'artista Ugo Giletta a Villa Belvedere Radicati

“La poesia in gioco. Un manuale per saperne un po’ di più” è il titolo del libro, edito da Lindau, che Giovanni Tesio presenterà giovedì 29 giugno alle 18 a Villa Belvedere Radicati, in via San Bernardino 17, a Saluzzo.

A dialogare con l’autore sarà l’artista Ugo Giletta.

La presentazione del libro è organizzata dall’associazione Arte, Terra e Cielo con il patrocinio del Comune di Saluzzo, di Terres Monviso e dell’associazione nazionale Case della Memoria.

Tesio nel libro sostiene che la poesia è un “gioco” molto serio, per questo redigerne un “manuale”, come suggerisce il sottotitolo, è tutt’altro che semplice.

Conoscitore, critico, lettore di poesia e poeta lui stesso, Tesio si avventura nell’impresa di “spiegarla”, di indagarne i modi e le voci, le regole e le sregolatezze, le poetiche e gli esiti.

L’autore è ben consapevole della difficoltà perché sa cosa sia la poesia. «È una forma di comunicazione, Spiega Tesio - ma è soprattutto una forma di conoscenza, che sollecita le persone a guardare la realtà con occhi nuovi, non di rado porta su strade impreviste, ed è fonte di commozione. La poesia, come la musica, è alla ricerca continua della verità.

Perché – come sostiene Tesio – la poesia è ritmo, danza, parola che va in cerca della sua estensione, e sfida la sua prevedibilità manifestandosi controvento soffiando per amore della libertà. Non può mai essere priva di ornamenti, anche se è spoglia».

Ingresso libero.

Dalle 19, nel parco della Villa, si potranno gustare gli aperitivi del servizio bar del Caffè Tiffany

