'Suoni dalle Terre del Monviso': a Valmala Madame inaugura l'edizione 2023 [VIDEO]

Sarà la 21enne cantautrice Madame, idolo di migliaia di giovani e i giovanissimi, a salire sul palco del Festival Suoni delle Terre del Monviso. L’appuntamento è per sabato 24 giugno, alle ore 15, al Colle di Valmala, nel Comune di Busca.



Il sindaco di Busca Marco Gallo e gli assessori Ezio Donadio e Diego Bressi invitano tutti all'evento:





L'edizione 2023 di Suoni dalle Terre del Monviso

Posto a 1539 m. slm, il Colle di Valmala domina la pianura ai suoi piedi e fa da spartiacque tra due incantevoli valli della provincia di Cuneo, la Valle Maira e la Valle Varaita. Seduti sul pendio di fronte al palco, si potrà ammirare un panorama unico e mozzafiato, che va dalle Alpi fino a Cuneo e Torino.



La location è comodamente raggiungibile risalendo la provinciale della Valle Varaita e deviando poi a sinistra (dopo Brossasco) in direzione Valmala. Dopo aver lasciato l’auto nei comodi parcheggi adiacenti il Santuario di Valmala (1380 m. slm), il colle si raggiunge con una comodissima passeggiata in meno di mezz’ora. Sarà altresì a disposizione un servizio navetta che farà servizio dal piazzale del Santuario di Valmala sino al luogo del concerto.



Il concerto aprirà ufficialmente la tournée estiva di Madame che, lo ricordiamo, si è piazzata al 7° posto al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Il bene nel male”, mentre il 31 marzo scorso è uscito il secondo album di inediti, dal titolo “L’Amore”.



L’evento musicale si conferma come un prestigioso momento in cui il Festival diviene un traino per il turismo delle vallate della nostra Provincia Granda, con una particolare attenzione al discorso della “Sostenibilità”. La cura del patrimonio territoriale e ambientale sta infatti alla base della stagione Suoni dal Monviso; proprio per questo, verranno messe in campo più azioni, che verranno illustrate nei prossimi mesi.



I biglietti sono a disposizione esclusivamente sul circuito Ticketone (on-line o nei punti vendita). Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980