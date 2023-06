L'Oroscopo di Corinne dal 23 al 30 giugno

ARIETE: La noia risulterà un optional nel corso di giorni più cocenti dell’afa incombente… Diverse saranno le faccende da sbrigare compreso un tipo da ammansire, una femmina da capire, una bisticciata conclamata, il rinvio di un appuntamento, degli sbuffi intermittenti. In compenso gioirete per una una chiamata, la riuscita di un progettino o un guaio scampato. Magica notte di San Giovanni: Per scacciare la sfiga tritate salvia, rosmarino, peperoncino e ficcateli dentro un sacchettino.



TORO: Amate la schiettezza, la sincerità, la lealtà: elementi che purtroppo non riscontrerete in gente strafottente od abietta… Il buon Giove invece vi sosterrà in un’impresa, avvallerà l’arrivo di una mini sommetta o l’opportunità di trascorrere, con chi amate, qualche allettante oretta. Ottimo periodo per rifare il look, fare acquisti o trascorrere allegre serate. Magica notte di San Giovanni: Mettere un mazzolino di menta peperita nella stanza preferita favorirà una personale riuscita!



GEMELLi: Con l’estate inediti sipari si apriranno su una stagione da vivere interamente con ciò che di inaspettato riserverà… Nel contempo guardatevi da parenti serpenti, spese incombenti, soggetti prepotenti, non prendete per oro colato ciò che vi verrà riferito e andate in fondo ad una questione delicata. Domenica allegrotta. Magica notte di San Giovanni: Posizionare, la notte del 23, una monetina all’aperto e poi conservarla darà una spintarella alla tirchia fortunella.



CANCRO: Con il solstizio un po’ di fermento accompagnerà delle giornate talmente animate dal non lasciarvi neppure il tempo di prendere fiato... Tra gente da zittire, fogli da firmare, questioni da chiarire, stupori e batticuori i giorni voleranno e, come se non bastasse, ci si metterà pure il comportamento di un buffo elemento a farvi ansimare. Il compleanno invece sarà sgargiante e peculiare. Magica notte di San Giovanni: Prima di prendere delle decisioni mettete tre spicchi d’aglio nella tasca dei pantaloni.



LEONE: La bellicosità di Marte promuoverà inquietudine ed un modo di agire reputato piuttosto indelicato ma, se fin qui l’anno non è stato sublime, vi riscatterete con riscontri gratificanti. In ambito materiale, considerati gli aumenti incombenti, risparmiate e in ambito privato fatevi rispettare. Chi parte per le ferie eviti la calca e le ore di punta! Magica notte di San Giovanni: Prezzemolo ed erba cipollina essiccati e custoditi in un cassetto aiuteranno a concretizzare un vecchio sognetto.



VERGINE: Si prevede un periodo fecondo ma agitato considerati i ribaltamenti di situazione che attendono sotto il solleone… In sovrappiù aderirete ad una cena, farete un acquisto vantaggioso, rivedrete una cara persona e riceverete un’importante novella. Weekend adatto alle scampagnate. Magica notte di San Giovanni: Se anelate che qualcosa si avveri non vi è notte più adatta… Basta soltanto piazzare, la sera del 23, un foglietto con su scritto cosa vorreste materializzare.



BILANCIA: Promettente questo primo quarto di Luna che, formandosi il 26 giugno nel vostro segno Zodiacale, permetterà di rinvenire un minimo di pace e tranquillità. In amore, se single, non accontentatevi delle briciole e reclamate rispetto, se accoppiati scendete a compromessi col partner altrimenti le litigate saranno assicurate. Domenica scombinata. Magica notte di San Giovanni: Collocare dei rametti di iperico all’interno dell’abitazione consentirà di alleggerire un tormentone.



SCORPIONE: Non è mai troppo tardi per fantasticare anche se la realtà può spesso amareggiare rivelandosi diversa dalle primordiali aspettative… Ma adesso è a voi stessi che dovete pensare accantonando il timore di sbagliare perché di paure è lastricata la via degli insuccessi… Ragion per cui se una faccenda impensierisce datevi una smossa e cambiate lo stato delle cose. Magica notte di San Giovanni: Introducete del lauto tra le pagine di un libro: servirà da talismano naturale!



SAGITTARIO: State aspettando i famosi tempi migliori visto che sino ad oggi di grane ne avete avute a sufficienza… Ma non spegnete la fiammella della speranza in quanto, con l’avvento dell’estate, tante faccende piglieranno una piega diversa… Per adesso sedete sulla sponda e non datela vinta benemeriti menefreghisti! Sorpresina in arrivo! Magica notte di San Giovanni: Dei fiori di zucca, se in compagnia pasteggiati, daranno splendidi risultati. E come digestivo un liquorino alla ruta o al rosmarino…



CAPRICORNO: Apprestatevi ad una settimana insolita annoverante guizzi di euforia e spossatezza, tentennamenti e convinzioni, diversivi e faccende da sbrigare, spostamenti e impedimenti, in un marasma di contrastanti emozioni… Qualcuno inoltre dovrà smaltire la sbornia di una delusione. Viaggetto o diletto in vista. Magica notte di San Giovanni: La cipolla viene, dai secoli dei secoli, considerata un portafortuna… Quindi fatene incetta e collocatene una in ogni stanzetta.



ACQUARIO: In testa svolazzeranno tante idee ma prima di poterle tradurre in pratica dovete pazientare… Però, malgrado un paio di contrattempi facciano salire i fumenti, vi sentirete più sgargianti tirando respiri di sollievo riguardo ciò che fino a ieri preoccupava. Un uomo vi strabilierà e una donna amareggerà. Magica notte di San Giovanni: Se anelate allontanare le grane affidatevi alla borragine: portentosa nell’infondere letizia e debellare ogni mestizia



PESCI: Dopo un’instabile ciclo primaverile inaugurerete un’estate promettente nel corso della quale si renderà d’uopo avviare od ultimare un progetto, dedicare maggior spazio all’intimità e a quegli sfizi che non vi togliete da mesi malgrado spuntino contestazioni con sapientoni o autorità. Paturnie nel week end. Magica notte di San Giovanni: Un mazzettino di erbette aromatiche legato da un nastrino, se conservato sino a fine anno, allieverà un sotterraneo affanno.