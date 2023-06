Franco Graglia a Dronero per la nascita di Forza Italia Valle Maira

Il partito di Forza Italia trova appoggio e crescita anche nelle valli cuneesi. A Dronero un importante incontro si tenuto mercoledì sera, 21 giugno, presso l’Axel Risto-Bar. Ospite Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. Visibilmente emozionato dalla calorosa accoglienza delle persone, con la sua presenza ha segnato la nascita di “Forza Italia Valle Maira”.



“Ci teniamo a ringraziare Franco per la sensibilità e disponibilità a proporre e a vivere il suo impegno politico in vallata, anche al servizio delle persone del nostro territorio. Giovedì sera ha segnato l'inizio di un lavoro in sinergia, dove ognuno, con il proprio talento e le proprie capacità ha iniziato a scrivere e a rendere concreto un nuovo e importante pezzo di storia di Dronero e della Valle Maira, con lo sguardo e l'attenzione rivolto anche alle valli vicine. Il nostro obiettivo sarà quello di essere al servizio di tutti i cittadini, del nostro territorio e del nostro Piemonte. Lavoreremo sulla strada tracciata dal nostro Presidente Silvio Berlusconi ed Alberto Cirio, seguendo i valori che ci ha insegnato e che Forza Italia continuerà a perseguire per dare una concreta alternativa di destra democratica e liberale, che possa dare voce a tutti coloro che condividono i nostri valori, impegnandoci a rendere migliori e valorizzare le nostre amate valli”.



L’incontro si è concluso con una fotografia tutti insieme, come importante ricordo.