Certificazioni di Inglese per 141 studenti del "Vallauri" di Fossano

Quest’anno gli Esami delle Certificazioni Linguistiche CAMBRIDGE presso l'Istituto Vallauri di Fossano sono stati realizzati in una modalità del tutto nuova. Infatti, per la prima volta, questi importanti esami sono stati condotti in modalità Computer-Based, grazie alla preziosa collaborazione tra l'Istituto, il British Center di Mondovì e i tirocinanti dell'IFTS organizzato dal CFP Cebano Monregalese.

Questo cambiamento è stato accolto con grande entusiasmo da parte degli studenti, che hanno potuto sostenere gli esami in un modo più moderno e tecnologico. Una volta sul posto, gli studenti hanno potuto sostenere sui computer forniti dall'Istituto tutti i test richiesti.

Questo sistema ha permesso di eliminare buona parte della carta che solitamente veniva utilizzata per gli esami di certificazione e che, al termine della prova, doveva essere inviato per posta in Inghilterra per la correzione ufficiale. Questo ha fatto sì che l'ambiente sia stato maggiormente rispettato ed al tempo stesso ha permesso di ridurre il tempo necessario alla correzione degli elaborati consentendo ad ottenere gli attestati in tempi decisamente più rapidi.

Secondo i rappresentanti dell'Istituto Vallauri, questo nuovo approccio agli Esami delle Certificazioni Linguistiche CAMBRIDGE rappresenta una svolta tecnologica importante per la scuola, in linea con i progetti Erasmus legati alla sostenibilità ambientale.

In sostanza, l'esperienza dell'Istituto Vallauri dimostra che l'istruzione può andare di pari passo con la tecnologia. L’Istituto Vallauri e il British Center di Mondovì, grazie all’essenziale aiuto di Abdellah, Illes e Antonio, tirocinanti dell'IFTS organizzato dal CFP Cebano Monregalese, hanno aperto un nuovo capitolo nell'educazione per tutti gli studenti interessati ad apprendere e migliorare le loro abilità linguistiche.

I risultati ottenuti sono poi stati brillanti per tutte e tre le tipologie di esami svolti, PET, FCE e CAE. All’esame PET, 44 candidati su 48 hanno superato l'esame con una percentuale del 92%; per il FCE gli esami superati sono stati 91, su 120 sostenuti, con una percentuale del 76%; per il CAE gli esami superati sono stati 6 su 7 sostenuti, con una percentuale dell’86%. Un successo alto, su cifre molto consistenti di allievi partecipanti, grazie al grande lavoro del dipartimento di lingue straniere dell’istituto.