Solidariet: all'Emilia da Dimar-Mercatò una donazione di 115.340 euro

Nella tragedia che sta coinvolgendo la nostra Emilia Romagna, ogni piccolo

contributo individuale fa la differenza. Il 25 maggio, Mercatò ha lanciato un appello chiedendo ai clienti dei punti vendita di essere insieme “Tutti per l’Emilia Romagna”.



Un’operazione lampo che in tre settimane, grazie al coinvolgimento di oltre 100 punti vendita, ha ottenuto un risultato importante. Con una donazione di 2€ da parte di ciascun cliente, che la nostra Azienda ha raddoppiato, oggi siamo in grado di devolvere alla Croce Rossa Italiana un valore complessivo pari a 115.340 euro.



La donazione sosterrà l’intervento della Croce Rossa Italiana nelle zone colpite dalla recente alluvione.



“Si tratta di un importo eccezionale, considerando la tempistica ridotta, e voglio ringraziare ancora una volta tutti i nostri Clienti, per la solidarietà dimostrata attraverso un gesto concreto in supporto della Croce Rossa Italiana, che sta lavorando in emergenza per aiutare la popolazione romagnola”, ha dichiarato Alessandro Revello, Procuratore Speciale del Gruppo.



“I Volontari e le Volontarie della CRI sono stati impegnati fin dal primo momento di questa grave emergenza. Abbiamo assistito le persone rimaste senza casa, prestato soccorso a quanti ne avevano bisogno e ci siamo impegnati a portare ogni tipo di aiuto possibile alla popolazione. La sensibilità di partner come Mercatò è molto importante per consentirci di continuare ad aiutare quanti hanno ancora bisogno di sostegno e permettere alle comunità alluvionate di riconquistare il sorriso”, ha aggiunto Debora Diodati, Vicepresidente della Croce Rossa Italiana.



Mercatò ha sostenuto la Raccolta fondi con campagne di informazione in tutti i punti vendita coinvolti.