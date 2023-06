La società Dragonero, con la collaborazione di Run Card Fidal, organizza corsi gratuiti per gli over 65 e a metà prezzo per i giovani.

I corsi di allenamento saranno incentrati sulla corsa veloce e di resistenza per giovani dagli 8 ai 15 anni (Run Card Young) e sulla camminata sportiva e il rinforzo muscolare per la categoria degli over 65 (Run Card Silver).

Iscrizioni:

- Senior: Monica 3355730060.

- Young: Marco, 3392581355 e Isa 3343057784