Corsa in montagna: al via il Campionato per Regioni Cadetti, Matteo Bagnus guida la rappresentativa piemontese

Tutto pronto a Gagliano del Capo (LE) per il Campionato per Regioni Cadetti/e di Corsa in Montagna.

La rappresentativa piemontese sarà guidata da Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita), campione italiano cadetti in carica, e, al femminile, da Giulia Bertolo (GS Pomaretto 80), bronzo tricolore in occasione del campionato individuale di categoria a Cortenova.

Completano la squadra, al femminile, Matilde Bellosta (ASD Circuitorunning) e Chantuek Savoldelli (Atl. Ossolana Vigezzo); al maschile, Tommaso Bonino (Bugella Sport) e Gabriele Gattino (Sisport). Sarà in gara anche Matteo Rollone (GSD Genzianella) come individualista.

Oltre al Piemonte, presenti le regioni Basilicata, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino, Valle d’Aosta, Veneto.

Lo scorso anno la manifestazione si tenne a Saluzzo e la vittoria della classifica combinata andò al Trentino davanti al Piemonte che si aggiudicò però la classifica maschile grazie alla vittoria di Simone Abbatecola (ora passato alla categoria superiore).

Le gare si svolgeranno nel pomeriggio di sabato nella suggestiva cornice che ospita il Trofeo Ciolo, appuntamento ormai tradizionale della corsa in montagna nazionale, con passaggi a picco sul mare.

Domenica 25 giugno si terrà invece, nello stesso scenario, il Campionato Italiano Individuale e di Società Master di corsa in montagna.