Skiroll: la Coppa Italia Next Pro arriva in Liguria

Lo skiroll italiano raggiunge la Liguria per la seconda tappa della Coppa Italia NextPro e soprattutto per assegnare i primi titoli italiani dell’estate 2023.

ppuntamento in provincia di Genova, dove lo Sci Club Santo Stefano d’Aveto, il Comitato Organizzatore diretto dal presidente Pietro Squeri, con l’approvazione della FISI e dei Comuni di Cicagna, Rezzoaglio e Santo Stefano D’Aveto organizzano due giorni di competizioni che promettono spettacolo.

Si comincerà sabato 24 giugno, quando alle ore 15.00 si svolgerà una mass start a tecnica classica, che partirà dal Caseificio Val d’Aveto, a Rezzoaglio, per arrivare a Santo Stefano D’Aveto, località Rocca, su percorso misto. Ad aprire la gara sarà la categoria Under 14 (maschile e femminile) su distanza di 3 km, seguita dall’Under 16 (maschile e femminile) su 5 km. Dopo toccherà alle categorie Giovani/Senior/Master femminile e MCM su percorso da 7 km, mentre a chiudere sarà la categoria Giovani/Senior/Master maschile su 10 km. Le gare saranno valide anche per il secondo Trofeo Val D’Aveto.

Domenica 25 giugno saranno assegnati i titoli italiani sprint da 200 metri. In viale Italia, a Cicagna, si disputerà infatti la gara sprint valida per i Campionati Italiani, la Coppa Italia NextPro e infine il 3° Trofeo Val Fontanabuona.Si inizierà alle 9 con la qualificazione della categoria Children maschile e femminile. A seguire sarà la categoria Giovani/Senior/Master maschile e femminile. Infine toccherà ad Under 10 e Under 12, che però si affronteranno su una gimkana.Dopo le qualificazioni si disputeranno le batterie che assegneranno le medaglie sprint nelle diverse categorie impegnate.

Le gare saranno dirette da Stefano Rovegno.

Le premiazioni verranno effettuate nella piazza antistante il Comune di Santo Stefano D’Aveto per la gare di Coppa Italia del 24 giugno e in zona arrivo nel piazzale a lato del Comune di Cicagna per i Campionati Italiani sprint di domenica. Ai primi tre classificati di ogni categoria saranno dati prodotti tipici del Levante Ligure e in special modo della zona di Cicagna e Santo Stefano D’Aveto.