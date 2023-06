Volley, Fiöi fortifica su Busca e apre al femminile con Fie

«Un accordo importante quello raggiunto con il Volley Busca, un’esclusiva che si rinnoverà ogni anno e che prevede degli investimenti da parte del Cuneo Volley sulla realtà buschese, in particolare per la parte tecnica con Mario Barbiero che sarà a tutti gli effetti un Direttore Tecnico esterno per gli allenatori di Busca e poi per tutto ciò che concerne la comunicazione, il marketing e il reparto commerciale. Busca per noi era strategica sia da un punto di vista di impiantistica che geografico, perché unisce tutti quei territori (Saluzzo, Villafalletto, Dronero e limitrofi) più distanti da Cuneo. Da qui l’opportunità, parlando con la società di Busca e con Willy, di sviluppare anche il settore femminile e quindi a tutti gli effetti, con questo accordo, entriamo nel mondo della pallavolo femminile. Entriamo in punta di piedi, ma con grande curiosità e voglia di capire come funziona e con l’obiettivo di sviluppare nei prossimi anni un progetto giovanile sul femminile che sia importante per quella zona».



Queste le parole di Gabriele Costamagna presidente del Cuneo Volley, circa l’importante accordo con il Volley Busca.





« Finalmente una collaborazione nella quale i “grandi” si spendono per i “piccoli” come noi. Devo ringraziare Gabriele, Davide, Alessandro e tutta la Società, un gruppo di giovani ma davvero molto in gamba, perché quella che si sta aprendo per Busca è davvero una porta grandissima. Ci tengo affinché questo messaggio arrivi a tutte le famiglie buschesi e alle nostre atlete: questo accordo valorizzerà Busca e la sua pallavolo, aumentando di qualità e valore il lavoro quotidiano in palestra. Con l’aiuto tecnico di Cuneo inseriremo allenatori e staff di livello e speriamo si possa aprire la possibilità di ospitare, in un futuro non troppo lontano, anche competizioni provinciali e regionali nel nostro palazzetto.» - le importanti dichiarazioni del presidente del Volley Busca, Willy Rosso, sull’accordo con il Club cuneese.